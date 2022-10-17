Кровавый почерк палачей
Напоминаю, что этот ублюдок был в 1993 году в Боснии и, с наивысшим правдоподобием, единственный может рассказать всю правду о впервые в истории войн примененной там гулаговской (российской, конечно, было кому научить "братушек"!) технологии тюрем-борделей, которую потом принес нам весной 2014 года в Славянск. А представляете, сколько еще интересного о руке Москвы в балканских войнах может после этого открыться?
О главном Как путинский режим близится к катастрофе
Мы ведь еще не забыли тех наших девочек – тех первых, еще зачищенных почти (!) бесследно, правда? Не забыли Марину из Славянска, о которой я здесь писала чуть ли не в том же году (она дозвонилась родителям с телефона, похищенного у охранника, и успела кое-что рассказать)?
"Украинская" карма догонит убийц
Остальные, вероятнее всего, погибли, и Гиркин наверняка знает – как именно. Оставьте его теперь допрашивать родителям девочек, недожженных в Буче, – у них он наверняка заговорит.
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Только тогда целый пазл наконец сойдется вместе, и мир вздрогнет от ужаса длинным флешбеком – от Берлина-1945 через Боснию-1993 до Славянска-2014 и вплоть до нынешних преступлений российской армии, на которых она уже поймана in flagranti. Нельзя терять такого свидетеля.
И дай нам Бог дождаться наконец суда над Москвой – за все те поколения мучеников, которые не дождались.
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