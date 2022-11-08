Алла Гурская, аналитик Jamestown Foundation, эксперт в Международном центре изучения политики в Киеве и лектор в бизнес-школе университета Макьюэна. Об экономических вызовах, поддержке Китаем России и санкциях, наложенных на страну-агрессора, она рассказала в эксклюзивном интервью 24 каналу. Больше – читайте дальше.

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Какие экономические вызовы миру бросила война России против Украины

Для начала хотел бы у вас спросить об экономических вызовах этой войны, которые возникли для всего мира, не только для Украины. Кроме голода в Африке и ядерного консенсуса, какие еще угрозы создает эта война для стран мира?

Для ответа на ваш вопрос я бы начала с того, что до войны Россия была самым крупным экспортером зерна в мире. А также природного газ, удобрений, а также одним из крупнейших в мире поставщиков сырой нефти и металлов. Таких металлов, как палладий, платина, золото, кобальт, никель, титан и алюминий. Она имела треть мирового рынка палладия, а этот металл используется в очень важных компьютерных чипах и других запчастях.

Также стоит помнить, что Украина перед войной была очень важным игроком на мировом рынке еды. Украина экспортировала еды достаточно для того, чтобы прокормить 400 миллионов человек по всему миру. Это касается и поставок подсолнечного масла, зерна и прочего,

– подчеркнула она.

Украина была ключевым поставщиком пшеницы и кукурузы, 90% экспорта пшеницы приходилось на страны Африки и Азии, в наиболее, я бы сказала, проблемные регионы мира. Также экспорт неона, чрезвычайно необходимый для производства компьютерных чипов, пострадал во время войны. Украина имела долю в 70% общемирового рынка неона. А два крупнейших украинских производителя, которые имели почти половину мирового рынка неона, закрылись сразу после полномасштабного российского вторжения. Также Украина была одним из главных поставщиков криптона и ксенона, и на это повлияла война. Война в том числе повлияла на линии поставок химикатов и металлов, а также подняла на них цены.

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Кроме того, война России в Украине оказывает огромное влияние на изменение общемировых цепочек снабжения. Сразу на это отреагировали рынки потребительских товаров по всему миру, особенно цены на бензин и нефть. Конечно, нападение России на Украину не стало главным фактором кризиса общемировых цепочек снабжения, потому что все началось еще до войны, когда США и Китай начали так называемые торговые войны между собой – в 2018–2019 годах. Они также продолжились во время пандемии коронавируса.

Но именно война и ее последствия влекут за собой главные проблемы для логистики и торговых путей. Один из самых тревожных показателей, ставших следствием войны – это сокращение запасов пищи, преимущественно в бедных странах, например в Африке. Также нападение России на Украину отразилось на мобильности людей и товаров, особенно в ЕС. Это охватывало все виды транспорта. Больше всего на это повлияли поставки горючего, а также рост цены на него, равно как и логистические трудности, например, пересечение границ и ограничения на полеты. И наконец связи Китая и Европы пострадали в результате нападения России на Украину.

Рост цен на горючее повлек за собой повышение цен на перевозку, как я уже упоминала ранее, железнодорожные перевозки, которые во времена пандемии были главными для сообщения регионов, и которые использовали для транспорта автомобилей и электроники, сейчас почти прекратились. Особенно речь идет о железнодорожных путях сообщения, пролегающих по территориям России, Беларуси и Польши, прежде чем выйти на территорию стран Европы.

Вторжение фактически прервало поставки энергоресурсов в Европу, но параллельно с тем повысило спрос на поставки сжиженного газа. И создало конкуренцию для поставщиков газа по всему миру. Пакистан и Бангладеш, например, очень сильно зависят от сжиженного газа. Но их финансовые возможности на рынке достаточно ограничены. И на них повлияла нынешняя ситуация. Поставщики LNG, традиционно ориентировавшиеся на Азию, в этом году переформатировались на Европу, но такие азиатские страны, как Китай, Япония и Южная Корея будут и дальше использовать сжиженный газ. И будут отбирать часть рынка, особенно в холодные месяцы. Это, в свою очередь, приведет к конкуренции между потребителями.

Вопросы суверенитета, демократии над автократией, соблюдения прав человека и мирового порядка – это еще один вопрос, который сегодня остро стоит перед миром. Независимо от того, чем это закончится, эти изменения могут стать поворотной точкой для мировой системы безопасности. Действующая система безопасности, которую мы имеем сейчас, была установлена после Второй мировой войны, и может сейчас фактически разрушиться. Это может оказать огромное влияние на мировую экономику.

Мировая система безопасности должна быть переформатирована, и ООН должна найти выход из ситуации, когда важные решения блокируются вето России в Совбезе. Подытоживая все вышесказанное – российское вторжение в Украину стало поворотным моментом для международной системы безопасности, международной экономики и глобальной экономической архитектуры. И, безусловно, будет иметь масштабные последствия в очень многих отраслях. Все эти изменения не ограничатся только Украиной. Из-за того, что мир очень глобализирован, все изменения будут еще долго ощущаться по всему миру.

Насколько сильно влияние санкций на Россию

Следующий вопрос – по поводу долгосрочного эффекта санкций, которые сейчас на Россию наложили западные государства. Вероятно, что для западных государств это был довольно болезненный шаг. Каковы шансы, что Россия не сможет в долгосрочной перспективе избежать последствий этих санкций, после того, как режим Путина упадет и он сам исчезнет, удастся ли им преодолеть негативное влияние санкций и восстановить свой экономический потенциал?

С самого начала вторжения Кремль засекретил определенные данные по экономике, и публикует лишь показатели, которые являются положительными. Эта практика идет со времен СССР. Например, показатели внешней торговли непубличны. И относительно реальной экономической ситуации в России мы можем только догадываться и делать какие-то предположения.

Международные санкции оказали влияние на целые сектора российской экономики и создали серьезные проблемы для автомобильного и промышленного секторов. Также есть большие проблемы с логистикой: 1200 компаний, ушедших из России после вторжения, отвечали за 40% российского ВВП. Также санкции поразили основные российские банки, российский центробанк, суверенный российский долг, ударили по российским официальным лицам и олигархам. А также оказали значительное влияние на импорт высокоточных компонентов.

Это все оказывает серьезное давление на уже значительно упавший российский рубль и также вызывает потребительскую инфляцию. Производство высокоточных баллистических ракет в России практически остановилось из-за исчезновения с рынка полупроводников, использовавшихся в процессе производства. Российская программа военного самолетостроения значительно урезана, из-за ограничения на поставку деталей из заграницы, а программа создания следующего поколения российского самолета раннего предупреждения вообще остановилась из-за отсутствия иностранных компонентов, например тех же полупроводников. Производство механических запчастей к баллистическим ракетам тоже остановилось из-за отсутствия зарубежных компонентов к ним. Поэтому Россия вынуждена пользоваться запасами оружия еще с советского периода. Потому что санкции повлияли на прерывание цепочек поставок запчастей из-за границы.

Санкции постепенно обессиливают Россию – потому, что она не может больше поддерживать свой ВПК. Но следует учитывать, что после 2014 года Россия постепенно подстраивала свою экономику, усиливая автономность определенных ее секторов, и выстраивая отношения с другими государствами, а не со странами Европы.

– добавила эксперт.

Поэтому эффект от санкций на российскую экономику несколько меньше, чем ожидалось. Россия выстроила достаточно устойчивую финансовую систему, с низким уровнем внешнего долга, равно как со значительными зарубежными финансовыми активами. Правда, санкции, наложенные на Россию США и союзниками, заморозили примерно триста миллиардов долларов зарубежных активов российского центробанка. Что значительно ограничило возможности этого института финансировать войну и снижать уровень санкций. До этого времени российская экономика еще противилась негативному влиянию санкций, благодаря экспорту энергоносителей, но в долгосрочной перспективе не сможет этого делать.

Также ЕС может направить замороженные активы Банка России на восстановление Украины, – Bloomberg

Эффект от санкций будет кумулятивным. Это тот случай, когда все меры, направленные против российской экономики, еще не достигли своего эффекта. К примеру, в конце мая ЕС объявил эмбарго на российскую нефть. А оно не вступит в силу до начала декабря. А до конца года, надеюсь, 90% российского экспорта в ЕС будут приостановлены.

Некоторые экономисты верят в то, что такие санкции против России и чрезвычайно эффективны. Нефть – это главная статья валютных поступлений для России. И те страны ЕС, которые с февраля этого года купили у России нефти на более чем 50 миллиардов евро, они наконец прекратят это делать. Москва поэтому должна будет сотрудничать со странами третьего мира, но многие считают, что даже тогда Путин еще сможет позволить себе по меньшей мере два года войны. Поэтому нам нужно еще больше санкций против России, больше контроля над их соблюдением и последовательности. Если режим в России изменится, я боюсь, что большинство наших партнеров, особенно в ЕС, будут пытаться либо снять, либо отменить эти санкции. И Украина должна делать все для того, чтобы это предотвратить.

Считает ли Китай себя другом России

Разумеется, а что касается Китая? Китай – крупный торговый партнер России, особенно после всех западных санкций. Какова китайская позиция в этой войне? Они держатся в стороне и выжидают, можно ли их назвать российским другом и партнером, или они просто преследуют свои собственные китайские интересы и смотрят, чем все закончится?

Я бы сказала, что отношения России и Китая достаточно сложны. Парадоксально, что их связи стали сильнее после полномасштабного российского вторжения. Но вместе с тем они стали и одновременно напряженнее. Привязка России к Китаю стала сильнее, чем она была до февраля. Россия сама пошла в объятия Китая, и Китай это все понимает и видит, какие сейчас у России экономические трудности. И, конечно, пытается их использовать в свою пользу.

К примеру, это касается импорта энергии. Вместо того чтобы критиковать нападение России на Украину, Китай в основном критикует страны НАТО и США. Но в то же время репутационные потери Китая от сотрудничества с Россией становятся все сильнее, особенно это видно в отношениях Китая со странами Запада. Поэтому сейчас Китай стоит перед дилеммой – не хочет обрывать все связи с Россией, но вместе с тем хочет поддерживать связи с западом.

Китай пытается балансировать. Чем дольше будет продолжаться война в Украине, тем сложнее будет Китаю балансировать. Также Китай радуется российским военным неудачам, а также тому, что российская военная мощь иссякает,

– заметила Гурская.

С другой стороны, война России в Украине повредила планам Китая – в 2014 году, когда Россия захватила Крым, это помешало развитию китайских проектов на полуострове. А после 24 февраля санкции, наложенные на Россию, мешают развитию и функционированию "Одного пояса и одного пути" – доставка грузов задерживается и это наносит большой ущерб для Китая. При этом движение по российским железным дорогам до сих пор технически возможно, но большинство логистических компаний, которые использовали китайскую логистическую инициативу, теперь находят альтернативные пути. То есть не только война влечет для Пекина торговые потери, но и его инвестиционные проекты превращаются в ничто.

К примеру, Китай был потребителем украинской кукурузы. Украина смогла заменить Китай на США в этой области. Теперь он вынужден хаотично искать новые рынки снабжения, привлекать к этому Бразилию и искать способы как можно скорее импортировать бразильскую кукурузу в Китай. До этого всего Китай имеет свои планы на Арктику и на Северный морской путь. Сейчас на эти все планы может повлиять война и санкции против России. Более того, экономические проблемы выглядят довольно малыми по сравнению с социально-экономическими и геополитическими проблемами, которые война в Украине создает для Китая.

Война повлекла за собой дестабилизацию в Казахстане и ряде центральноазиатских государств. Россия, в свою очередь, обеспокоена постоянно усиливающимся китайским присутствием в этом регионе. Китай, кроме всего, пытается снизить влияние Индии в регионе, а Россия хочет и дальше поддерживать существующий уровень отношений с Индией. То есть есть разные аспекты этой дилеммы для Китая. Но на протяжении всего этого времени Китай никогда не называл Россию союзником, вместо этого использует такое понятие как партнер, но не союзник. И я соглашаюсь с теми экспертами российско-китайских отношений, что единственное, что держит эти страны вместе, – общее видение того, что США угрожают их интересам.

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В чем трудности признания России страной-спонсором терроризма

Понял. Следующий вопрос – о политическом процессе принятия решений. Украинские политические элиты настаивают, что Россию нужно признать государством-спонсором терроризма. Этот процесс уже начался, некоторые европейские парламенты, например, эстонский, уже признали Россию государством-спонсором терроризма, и за это будет голосовать Европарламент в ноябре. Каковы шансы, что Канада и США присоединятся к этой позиции?

Существует очень серьезное давление на США, чтобы признать Россию страной спонсором терроризма, но очень трудно предсказать, как и когда это произойдет. Во первых, не существует единого международного перечня особенностей, согласно которым действия какой-то страны квалифицируются как действия государства-спонсора терроризма. Более того, российские преступления в Украине давно превзошли простое спонсирование терроризма, а главным исполнителем этих терактов являются российские вооруженные силы – один из ключевых российских институтов, это не какие-то внегосударственные актеры. К тому же, каждая страна имеет довольно сложный процесс принятия решений и не менее сложный процесс признания кого-то государством-спонсором терроризма. В настоящее время США определили четыре страны, являющиеся спонсорами терроризма, это КНДР, Сирия, Иран и Куба.

Канада имеет схожий механизм, согласно которому признала Иран и Сирию странами-спонсорами терроризма. Своими действиями в Украине Россия не только стала отвечать, а во многом и превзошла те критерии, по которым государство можно отнести к перечню тех, кто спонсирует терроризм. Но почему же такие трудности? Во первых, если США признают Россию страной-спонсором терроризма, для официальных лиц США и для каких-либо институтов будет запрещено взаимодействовать в финансовом плане с ней каким-либо образом. Это же касается и участия в любых международных организациях или структурах, членами которых являются Соединенные Штаты.

Также это будет означать запрет на экспорт любого оружия или продажи оружия, усилит контроль экспорта или реэкспорта товаров двойного назначения. Дополнительные финансовые ограничения также вступят в силу. Все это позволит США быстрее и эффективнее наложить второстепенные санкции на третьи стороны, которые взаимодействуют с Россией, а также на представителей частного сектора.

В этом случае начинается сложность этого процесса. Россия, например, является главным поставщиком удобрений в США. Где-то в середине лета американское правительство само поощряло сельскохозяйственных производителей и логистические компании покупать больше российских удобрений для того, чтобы предотвратить недостаток пищи. Если Россию признают страной-спонсором терроризма, то США практически ограничат собственные компании в закупке русских удобрений. То же касается титана и других важных металлов и химикатов.

Итак, подытоживая все вышесказанное – несмотря на то, что это будет очень трудно сделать, Госдеп США все же должен признать Россию страной-спонсором терроризма. Правительство Канады должно сделать те же шаги, и я могу вас заверить, что в случае если это сделает США, то сделает то же самое и Канада. А вот что касается европейских союзников, то у них нет четко определенного понятия, кто именно является страной-спонсором терроризма. Поэтому такие вещи могут происходить на уровне определенных государств. Но они могли бы выпустить декларацию или принять резолюцию, свидетельствующую о том, что Россия использует террористические методы, а затем имплементировать очередной пакет санкций.

Переживет ли ЕС эту зиму без российского газа

И, пожалуй, последний вопрос – ответ Запада на газовый шантаж России. Москва использует свои экономические рычаги, чтобы связать Германию и другие европейские страны, а затем запугать – речь о "Северных потоках" и высоких ценах на газ. Каким образом страны Запада будут отвечать на эти угрозы и готовы ли они к следующей зиме без российского газа?

Краткий ответ – да. Европа хорошо готова. Страны Европы начали очень активно покупать газ летом. И главной целью этого было восполнить газовые хранилища. Это требовалось для того, чтобы гарантировать нормальное прохождение зимы. Первоначально планировалось заполнить хранилища на 80% к ноябрю. Сейчас можно сказать, что они этого не достигли, а также перевыполнили план.

По последним данным, хранилища заполнены на 92-95%, и импорт сжиженного газа очень помог Европе достичь таких показателей", — подчеркнула она.

Также очень важно учитывать тот момент, что сейчас в Европе используется гораздо меньше газа из-за теплой погоды. К тому же есть снижение промышленных активностей, связанных с газом. Речь идет о производстве цемента и стали, равно как и в автопроизводстве. В результате газа используется все меньше и меньше. Сейчас можно сказать что да, европейские страны находятся в максимально защищенной позиции, учитывая сложившуюся сейчас ситуацию. Поскольку есть запасы газа, цены на потребительские товары в Европе начали понемногу опускаться, а на газ упали кардинально, начиная с августа. В октябре они все еще продолжали падать и опустились до самого низкого за последние три месяца уровня.

ЕС точно переживет эту зиму. Все, о чем они сейчас сильно беспокоятся, – это о будущем. Что произойдет завтра зависит от многих вещей: как будет развиваться война, какой будет погода, возобновляемые источники энергии и так далее. То, что больше всего беспокоит ЕС – это неизвестность дальнейших поставок энергоресурсов. И в последующие годы облегчить ситуацию должна была бы диверсификация ресурсов.