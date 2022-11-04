Страна-агрессор жалуется, что санкции усложняют для российских торговцев зерном и удобрениями обработку платежей и доступ к судам, страховым компаниям и портам.

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Какие условия ставит Россия

Россия хочет, чтобы Запад ослабил ограничения в отношении государственного сельскохозяйственного кредитора Россельхозбанка. Таким образом, страна-агрессор хочет ослабить экспорт российского зерна. Об этом оккупанты заявили во время переговоров о продлении соглашения о поставках продовольствия из Украины.

Источники издания рассказали, что Россия просила страны Запада разрешить Россельхозбанку возобновить свои отношения с банками-корреспондентами, чтобы они могли производить платежи за российское зерно и другие пищевые продукты.

До полномасштабного вторжения такими платежами занимались международные банки и дочерние структуры других российских банков в Швейцарии.

Могут ли ослабить санкции стране-агрессору

Источник в ООН на условиях анонимности рассказал журналистам, что упрощение платежей за российские пищевые продукты и удобрения через Россельхозбанк обсуждается с Евросоюзом и другими сторонами.

Дипломат одной из западных стран, информированный о переговорах, сказал, что Турция очень настаивала, чтобы Россия соблюдала соглашение. Россельхозбанк тоже участвовал в обсуждениях, но не имел влияния на прекращение соглашения и его возобновление.

Россия возобновила участие в зерновом соглашении