Страна-агрессор жалуется, что санкции усложняют для российских торговцев зерном и удобрениями обработку платежей и доступ к судам, страховым компаниям и портам.
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Какие условия ставит Россия
Россия хочет, чтобы Запад ослабил ограничения в отношении государственного сельскохозяйственного кредитора Россельхозбанка. Таким образом, страна-агрессор хочет ослабить экспорт российского зерна. Об этом оккупанты заявили во время переговоров о продлении соглашения о поставках продовольствия из Украины.
Источники издания рассказали, что Россия просила страны Запада разрешить Россельхозбанку возобновить свои отношения с банками-корреспондентами, чтобы они могли производить платежи за российское зерно и другие пищевые продукты.
До полномасштабного вторжения такими платежами занимались международные банки и дочерние структуры других российских банков в Швейцарии.
Могут ли ослабить санкции стране-агрессору
Источник в ООН на условиях анонимности рассказал журналистам, что упрощение платежей за российские пищевые продукты и удобрения через Россельхозбанк обсуждается с Евросоюзом и другими сторонами.
Дипломат одной из западных стран, информированный о переговорах, сказал, что Турция очень настаивала, чтобы Россия соблюдала соглашение. Россельхозбанк тоже участвовал в обсуждениях, но не имел влияния на прекращение соглашения и его возобновление.
Россия возобновила участие в зерновом соглашении
- 29 октября Путин заявил, что прекращает участие в "зерновом" соглашении". Оккупанты давно намекали, что оно их не устраивает, однако осуществили свой замысел после атаки на черноморский флот России в оккупированном Севастополе.
- Однако уже 2 ноября страна-агрессор вернулась к соглашению. Сначала об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а после этого – сам Путин. Однако при этом сказал, что Россия снова выйдет из соглашения, если гарантии украинской стороны будут нарушены.