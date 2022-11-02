Санкции официально подтвердили 2 ноября. В Британии сообщили, что эти олигархи "позволили Путину мобилизовать российскую промышленность для поддержки войны".

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Какие олигархи попали под новые санкции Британии

Под санкции Британии на этот раз попали 4 влиятельных российских олигарха. Речь идет в частности об Александре Абрамове и Александре Фролове.

В британском правительстве сообщают, что эти 2 олигарха были партнерами Романа Абрамовича и участвовали в добывающей, транспортной и строительной сферах. В Великобритании у них была недвижимость на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов.

Кроме того, санкции не обошли и олигарха Айрата Шаймиева. Его общий капитал – 902 миллиона фунтов стерлингов.

Четвертым в этом списке оказался Альберт Шигабутдинов. Капитал этого олигарха – 977 миллионов фунтов стерлингов.

Важно! Великобритания уже наложила санкции на 120 организаций и более 1 200 человек, каким-либо образом причастных к войне России против Украины.

4 олигархам, к которым Великобритания применит санкции, будет запрещено въезжать на ее территорию. Вдобавок к этому, прихвостням Кремля заморозят их активы в стране и наложат транспортные санкции.

Нацеливаясь на этих лиц, мы усиливаем экономическое давление на Путина и будем продолжать это делать до тех пор, пока Украина не победит,

– говорят в британском правительстве.

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Как санкции бьют по оккупантам на фронте

Возможно, российская элита еще не вполне ощутила на себе последствия санкций. Однако российские военные страдают от них.

Дело в том, что военно-промышленный комплекс России сейчас изрядно страдает из-за санкций, наложенных на страну-агрессора. Ему пришлось столкнуться с рядом проблем.

В частности, в разработке двигателей. Россияне теперь просто не могут их производить.

Для работы своей техники оккупанты выкручивают чипы из стиральных машин. Российская армия становится очень зависимой от подсанкционного Ирана, говорит глава ОП Андрей Ермак.

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