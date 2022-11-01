Хотя официальный Вашингтон вообще отрицает наличие таких планов, это может быть попыткой США надавить на кремлевского диктатора Владимира Путина. Об этом на 24 канале рассказал Марк Фейгин – российский правозащитник.
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Так, он считает, что это может быть попыткой Соединенных Штатов Америки выторговать лучшую позицию для переговоров с Китаем по всем вопросам. В частности, о сотрудничестве с Вашингтоном и коллективным Западом по вопросам Украины, а также использовать это для давления на Москву.
Я думаю, что Запад решил окончательно использовать Китай, чтобы надавить Россию. Остальные способы не помогают. А вассальная зависимость Москвы от Пекина – это лучший повод, чтобы унять Путина и его режим,
– считает Фейгин.
В частности, это могло бы возыметь и ядерные угрозы Кремля, добавил правозащитник. Поэтому он уверен, что "для Китая сейчас жизненно важно договориться с Вашингтоном".
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Китайско-российские отношения: мнение экспертов
- Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко считает, что Китай планирует самостоятельную геополитическую игру на следующие годы. Это может угрожать миру гораздо более влиятельными последствиями, чем начало нескрываемой агрессии России против Украины. В то же время в планах Пекина уже нет места для России и Путина. Об этом он сказал 24 канала.
- Политолог Олег Саакян считает, что Китай не готов становиться на сторону России, поэтому хочет максимально затянуть время. Вероятно, пока это будет удаваться, но все будет зависеть от того, насколько далеко будет заходить Путин и как долго будет продолжаться война.
- Также Пекин может сотрудничать с Вашингтоном, чтобы найти пути понимания в пользу обоих. При этом у стран есть некоторые разногласия по вопросу Тайваня.