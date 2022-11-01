Хоча офіційний Вашингтон загалом відкидає наявність таких планів, це може бути спробою США натиснути на кремлівського диктатора Владіміра Путіна. Про це на стрімі 24 каналу розповів Марк Фейгін – російський правозахисник.

Увага США дозволили розвантаження російської нафти без обмежень на ціну: що стало причиною

Так, він вважає, що це може бути спробою Сполучених Штатів Америки виторгувати кращу позицію для перемовин з Китаєм щодо всіх питань. Зокрема, щодо співпраці з Вашингтоном та колективним Заходом з питань України, а також використати це задля тиску на Москву.

Я думаю, що Захід вирішив остаточно використати Китай, щоб натиснути на Росію. Інші способи не допомагають. А васальна залежність Москви від Пекіна – це найкращий привід, щоб вгамувати Путіна та його режим,

– вважає Фейгін.

Зокрема, це могло б подіяти і на ядерні погрози Кремля, додав правозахисник. Тому він переконаний, що "для Китаю зараз життєво важливо домовитися з Вашингтоном".

Повний стрім з Фейгіним: дивіться відео

Китайсько-російські відносини: думка експертів