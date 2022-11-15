Такое мнение 24 каналу высказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Ранее сообщалось о том, что NASAMS уже в строю и прикрывают украинское небо.

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Игнат рассказал, что есть разные причины, почему россияне прекратили использовать иранские дроны. Первая из них, возможно, именно столько дронов Иран доставил России. По данным украинской разведки, они заключили контракт на поставку 1 750 дронов, еще говорили о намерениях закупить 2 400 различных беспилотников.

Потенциально они могут быть доставлены вместе с иранскими ракетами. Последний раз они применяли эти беспилотники еще 4 ноября,

– отметил представитель командования Воздушных сил ВСУ.

Логистические моменты

Он продолжил, что речь идет о массированных запусках дронов, когда ВСУ удавалось сбивать около 20 дронов из 30. Говорили о том, что россияне используют их для разведки боем, чтобы понять, как мы будем реагировать и сбивать их. То что их не используют сейчас возможно связано с логистическими моментами.

"Возможно, под определенные задачи их будут применять вместе с ракетами, как они раньше делали. То есть идет ракетный обстрел и параллельно "шахиды". По крайней мере, их надо привезти да еще и перекрасить вот ту надпись на "Герань", – заметил Игнат.

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Задание Воздушных сил

По его словам, у оккупантов есть много железа, которое они хотели бы сбрасывать с самолетов на территорию Украины, но сейчас боятся сюда залетать. Задачей Воздушных сил с первых дней войны было выгнать россиян с неба. Враг залетал сюда и думал, что контролирует украинское небо.

Был нанесен удар по всем Воздушным силам, разные типы войск были под плотными ракетными ударами. У них была уверенность, что они здесь летают и никакие угрозы им не страшны, потому что у того же ПЗРК дальность – 5 километров, а они поднимались на 6 – 8 километров. Они совершали прогулку в небе, но, соответственно, получали ракеты, сопротивление истребительной авиации,

– подчеркнул спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Он добавил, что задача выгнать оккупантов с украинского неба, чтобы не было бомбардировок, была выполнена. Сейчас к задачам Воздушных сил добавилось уничтожение БпЛА и крылатых ракет, уничтожающих нашу инфраструктуру.

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