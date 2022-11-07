Оккупанты уже поняли, что через Николаев пролететь практически невозможно. Так что захватчики облетают город, если имеют цели за ним, уверяет пресс-офицер.
Заметим, что в Николаеве создали специальные экипажи для противодействия вражеским дронам. Однако наши воины встречают и уничтожают беспилотники и за пределами областного центра.
Результат противодействия дронам сейчас достигает едва ли не 100%. Да, иногда еще долетают. Но для того чтобы ударить одним или двумя дронами, оккупанты выпускают 15 – 20, – подчеркнул Дмитрий Плетенчук.