Результат противодействия дронам в Николаеве достигает 100%. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил пресс-офицер ОВА Дмитрий Плетенчук.

Это интересно США передадут Украине "убийцы дронов" Vampire, но не сейчас: в чем их особенность

"Через Николаев пролететь практически невозможно"

Оккупанты уже поняли, что через Николаев пролететь практически невозможно. Так что захватчики облетают город, если имеют цели за ним, уверяет пресс-офицер.

Заметим, что в Николаеве создали специальные экипажи для противодействия вражеским дронам. Однако наши воины встречают и уничтожают беспилотники и за пределами областного центра.

Результат противодействия дронам сейчас достигает едва ли не 100%. Да, иногда еще долетают. Но для того чтобы ударить одним или двумя дронами, оккупанты выпускают 15 – 20,

– подчеркнул Дмитрий Плетенчук.