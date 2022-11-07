Результат протидії дронам у Миколаєві сягає чи не 100 %. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив пресофіцер ОВА Дмитро Плетенчук.

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"Через Миколаїв пролетіти практично неможливо"

Окупанти вже зрозуміли, що через Миколаїв пролетіти практично неможливо. Тож загарбники облітають місто, якщо мають цілі за ним, запевняє пресофіцер.

Зауважимо, що в Миколаєві створили спеціальні екіпажі для протидії ворожим дронам. Однак, наші воїни зустрічають і знищують безпілотники й за межами обласного центру.

Результат протидії дронам зараз досягає чи не 100%. Так, іноді ще долітають. Але для того, щоб вдарити одним чи двома дронами, окупанти випускають 15 – 20,

– наголосив Дмитро Плетенчук.