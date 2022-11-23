оккупанты готовят операторов в Севастополе, на базе учебного заведения. Об этом предупредили в строительстве Генштаба.
Кстати Сколько иранских дронов еще осталось у Путина и как Украина научилась с ними бороться
Сколько будет продолжаться подготовка
Военных учат управлять дронами как российского, так и иранского производства. Известно, что готовят 30 кафиров. Срок подготовки составляет до трех недель.
Заметим, согласно данным разведки , большинство частей дронов-камикадзе производят компании в США, Европе, а также в других странах-союзниках. Эту информацию передадут международным организациям для усиления санкций.
Атаки иранскими дронами: что известно
- Иран и Россия в привычной манере отрицали поставки в Украину дронов-камикадзе. В начале ноября министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан признал, что Тегеран передавал Москве беспилотники. Однако утверждал, что якобы только до 24 февраля.
- Украинская разведка опровергла эти заявления, отметив, что винт беспилотника Mohajer-6 был изготовлен только в феврале 2022 года.
- Более того, Москва в начале ноября тайно достигла соглашения с Тегераном о начале производства сотен беспилотников. Они должны быть созданы на территории России. Переговоры с Ираном по производству дронов вроде бы должна была вести и Беларусь.