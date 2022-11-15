У вересні 2022 року росіяни почали застосовувати для атак по українській цивільній інфраструктурі БПЛА "Герань-2", які виявились насправді іранськими дронами Shahed-136.

Математика війни Скільки коштує збити "шахіда"

Удари цих БПЛА були дійсно болючими, а російська пропаганда проголосила "шахіди" ледь не головною своєю зброєю у війні. А за відсутності будь-яких перемог на фронті –головною перемогою, в результаті чого Україна неодмінно має замерзнути.

Звісно, це було не так. Хоча "мопеди" стали топтемою у ЗМІ, головної цілі Росія не досягла. Україна зробила належні висновки. Вже у жовтні ЗСУ показали, що можуть ефективно знищувати ворожі БПЛА, навіть в умовах дефіциту засобів ППО.





Якою є ефективність збиття дронів / інфографіка Molfar

Зверніть увагу! Нині загальна ефективність збиття дронів складає понад 82%. Цей показник експерти Molfar вирахували на основі розрахунків на базі відкритих джерел. Зокрема, було встановлено, що Іран встиг поставити окупантами десь 460 – 479 Shahed-136. З них 414 вже використані проти України.

Ціна питання мовою цифр

Проблемою залишалась "бухгалтерія", адже на знищення дешевого "шахіда" часто використовувались коштовні ракети, а варіантів не збивати "мопеди" не було.

Наразі збивати дрони для України коштує у 6,7 раза дорожче, аніж для Росії їх запускати.



Скільки коштує запустити і збити "шахід" / інфографіка Molfar

Проте, наразі це єдиний спосіб боротьби із дронами. Відновлення інфраструктурних об'єктів коштує в рази дорожче, а людські життя взагалі оцінити неможливо. Саме людина є найвищою цінністю для України. На відміну від Росії, яка не жаліє нікого – ні українців, проти яких розв’язала геноцид, ні своїх же громадян: одних масово шле на забій на війну, решту – прирекла на злидні на кілька наступних поколінь.

Попри те, що wow-ефект від іранських камікадзе зник, а Україна знищує 4 з 5 "мопедів", Росія не відмовляється від ударів по цивільній інфраструктурі й замовляє в Ірану нові БПЛА. З огляду на це Україні потрібно більше систем ППО. Попередні два місяці довели, що саме системи ППО у боротьбі з дронами найефективніші.



З якої зброї найвигідніше збивати іранські дрони / інфографіка Molfar

Переваги ППО

великий радіус охоплення цілей;

середня вартість пострілу у порівнянні з ПЗРК та літаками;

можливість збивати цілі без їх прямої візуальної ідентифікації.

До речі, українські воїни продовжать використовувати все наявне озброєння для боротьби з російсько-іранським терором, проте з економічної точки зору акцент має бути зроблений на використанні ракет класу "земля – повітря" для систем ППО: С-300, Iris-T, NASAMS.



Німецька розробка Iris-T вже чудово себе проявила на фронті, а перші NASAMS лише нещодавно прибули в Україну. Втім, це дороге задоволення, яке краще "приберегти" для російських ракет.



Якою є вартість ППО / інфографіка та дані Molfar

Найдешевше коштує постріл із радянської системи С-300, середня по вартості – Iris-T. І найдорожче коштують ракети для комплексу NASAMS. Проте ефективність цих систем повністю виправдовує їх вартість.

Скільки дронів "Герань-2" залишилось у Росії

Розслаблятися рано. Згідно із загальним замовленням на 2 400 дронів, у Росії залишилось трохи менше ніж 2 000 дронів. Це дуже багато.





У Росії ще дуже багато іранських дронів / інфографіка Molfar

Залишок дронів наразі не поставлений до Росії, постачання здійснюється партіями по 300 штук, які одразу йдуть у використання.

Досягти стовідсоткової ефективності збиття дронів неможливо, проте намагатися це зробити однозначно варто. Так, у листопаді очікуються новинки – дрони-перехоплювачі для боротьби з "шахідами". Виробник та модель не розголошуються, однак найімовірніше припущення: перехоплювач Anvil.

Географія "шахідів"

Раніше Росія запускала дрони здебільшого з окупованих Криму, Херсонщини та Донбасу. Нині географія розширилась і на північ.

Вже є офіційне підтвердження запусків з Білорусі (менш як 50 дронів) та інформація про те, що на території Білорусі неподалік від місця запуску – помічені іранські інструктори (куди ж без них).



Звідки Росія запускає іранські "шахіди" / карта Molfar

Раніше аналогічна інформація про інструкторів надходила щодо Криму та Херсону – там теж були помічені та навіть частково знищені представники Корпусу стражів ісламської революції – визнаної світом терористичної організації.

Інформація щодо запуску дронів з території Росії та розміщення на території держави-агресора іранських інструкторів наразі не підтверджено через складність отримання інформації про переміщення техніки та озброєння по території московитів. Втім, це не значить, що того не існує.

Поліцейські показали, як збили дрон у Києві – дивіться відео: