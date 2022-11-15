В сентябре 2022 года россияне начали применять для атак по украинской гражданской инфраструктуре БпЛА "Герань-2", которые оказались действительно иранскими дронами Shahed-136.

Математика войны Сколько стоит сбить "шахида"

Удары этих БпЛА были действительно болезненными, а российская пропаганда провозгласила "шахиды" чуть ли не главным оружием в войне. А при отсутствии каких-либо побед на фронте – главной победой, благодаря которой Украина непременно должна замерзнуть.

Конечно, это было не так. Хотя "мопеды" стали топ-темой в СМИ, главной своей цели Россия не достигла. Украина сделала надлежащие выводы. Уже в октябре ВСУ показали, что могут эффективно уничтожать вражеские БпЛА даже в условиях дефицита средств ПВО.

Какова эффективность сбития дронов / инфографика Molfar

Обратите внимание! В настоящее время общая эффективность сбития дронов составляет более 82%. Этот показатель эксперты Molfar вычислили на основе расчетов на базе открытых источников. В частности, было установлено, что Иран успел поставить оккупантами где-то 460 – 479 Shahed-136. Из них 414 уже использованы против Украины.

Цена вопроса на языке цифр

Проблемой оставалась "бухгалтерия", ведь для уничтожения дешевого "шахида" часто использовались ценные ракеты, а вариантов не сбивать "мопеды" не было.

В настоящее время сбивать дроны для Украины стоит в 6,7 раза дороже, чем для России их запускать.



Сколько стоит запустить и сбить "шахид" / инфографика Molfar

Однако в настоящее время это единственный способ борьбы с дронами. Восстановление инфраструктурных объектов стоит в разы дороже, а человеческую жизнь вообще оценить невозможно. Именно человек является самой высокой ценностью для Украины. В отличие от России, которая не жалеет никого – ни украинцев, против которых развязала геноцид, ни своих же граждан: одних массово шлет на убой на войну, остальных – обрекла на нищету на несколько последующих поколений.

Несмотря на то, что wow-эффект от иранских камикадзе исчез, а Украина уничтожает 4 из 5 "мопедов", Россия не отказывается от ударов по гражданской инфраструктуре и заказывает у Ирана новые БпЛА. Учитывая это, Украине нужно больше систем ПВО. Предыдущие два месяца доказали, что именно системы ПВО в борьбе с дронами наиболее эффективны.



С какого оружия выгоднее всего сбивать иранские дроны / инфографика Molfar

Преимущества ПВО

большой радиус охвата целей;

средняя стоимость выстрела по сравнению с ПЗРК и самолетами;

возможность сбивать цели без их прямой визуальной идентификации.

Кстати, украинские воины продолжат использовать все имеющиеся вооружение для борьбы с российско-иранским террором, однако с экономической точки зрения акцент должен быть сделан на использовании ракет класса "земля – воздух" для систем ПВО: С-300, Iris-T, NASAMS.



Немецкая разработка Iris-T уже отлично себя проявила на фронте, а первые NASAMS только недавно прибыли в Украину. Впрочем, это дорогое удовольствие, которое лучше "приберечь" для российских ракет.



Какова стоимость ПВО / инфографика и данные Molfar

Дешевле всего стоит выстрел из советской системы С-300, средняя по стоимости – Iris-T. И дороже всего стоят ракеты для комплекса NASAMS. Однако эффективность этих систем полностью оправдывает их стоимость.

Сколько дронов "Герань-2" осталось в России

Расслабляться рано. Согласно общему заказу на 2 400 дронов, в России осталось чуть менее 2 000 дронов. Это очень много.





В России еще очень много иранских дронов / инфографика Molfar

Остаток дронов пока не поставлен в Россию, снабжение осуществляется партиями по 300 штук, которые сразу идут в использование.

Достичь стопроцентной эффективности сбития дронов невозможно, однако пытаться это сделать однозначно следует. Да, в ноябре ожидаются новинки – дроны-перехватчики для борьбы с "шахидами". Производитель и модель не разглашаются, однако наиболее вероятнее предположение – перехватчик Anvil.

География "шахидов"

Ранее Россия запускала дроны в основном из оккупированных Крыма, Херсона и Донбасса. В настоящее время география расширилась и на север.

Уже есть официальное подтверждение запусков из Беларуси (менее 50 дронов) и информация о том, что на территории Беларуси недалеко от места запуска – замечены иранские инструкторы (куда же без них).



Откуда Россия запускает иранские "шахиды" / карта Molfar

Ранее аналогичная информация об инструкторах поступала по Крыму и Херсону – там тоже были замечены и частично уничтожены представители Корпуса стражей исламской революции – признанной миром террористической организации.

Информация о запуске дронов с территории России и размещении на территории государства-агрессора иранских инструкторов пока не подтверждена из-за сложности получения информации о перемещении техники и вооружении по территории московитов. Впрочем, это не значит, что этого не существует.

Полицейские показали, как сбили дрон в Киеве – смотрите видео: