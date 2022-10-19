Команда українських OSINT-розслідувачів з агенції Molfar зібрала дані про застосування росіянами іранських дронів під час вторгнення в Україну та проаналізувала, скільки коштує знищити "шахіда".

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Скільки в Росії "шахідів"

Президент Зеленський під час виступу на саміті G7 назвав цифру у 2 400 дронів, проте, не уточнив, скільки з них наразі є в Росії. Пізніше міністр оборони Резніков говорив про 3 сотні дронів, а очільник ГУР Міноборони Буданов – про першу партію з 1700 "мопедів", проте, зазначив, що не всі вони прибули до Росії.

Іранські БПЛА на службі російських окупантів / інфографіка – Molfar

Автори розслідування зафіксували з 13 вересня (дебют "шахідів" в Україні, на Харківщині) по 17 жовтня 2022 року 208 фактів використання безпілотників. Всього ж, за оцінками, експертів, у росіян було трохи менше 500 іранських БПЛА.

ППО рулить

Офіційні дані Генштабу свідчать про те, що 79,31% дронів були збиті силами ППО або небайдужими громадянами (станом на 17 жовтня). Зазначимо, що з кожним днем цей показник зростає, що свідчить не лише про масові запуски дронів руськими, але й про зростання ефективності протидії їм.

Як зазначають аналітики, доброю роботою ППО вважається знищення 30% цілей, а показник у майже 80% свідчить про виняткові результати.

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На жаль, гарантувати 100% ефективність неможливо: для цього перш за все банально не вистачає систем протиповітряної оборони, які дуже потрібні для захисту неба над Україною.

При цьому є сподівання на те, що ситуація покращиться. За оцінками радника ОП Олексія Арестовича, за 2 – 3 тижні (так, знову) проблема "шахідів" взагалі буде вирішена, оскільки до України незабаром прибудуть сучасні ефективні системи протидії дронам. Про це також, але більш обережно, говорили й в Міноборони за підсумками зустрічі Раммштайн-6.

Ну, а поки "гостинці" від НАТО ще не прибули до України, іранські дрони або "мопеди" доводиться знищувати тим, що є.

Маємо те, що маємо

ЗСУ використовують для збиття ворожих БПЛА широкий асортимент засобів – від старенької радянської "Ігли" та відомих ще з часів афганської війни 80-х років минулого століття "стінгерів" до авіації з ракетами класу "повітря – повітря" та ЗРК.



Чим Україна може зупиняти атаки дронів / інфографіка – Molfar

Найближчим часом до України прибудуть системи NASAMS, а німецькі IRIS-T вже працюють на Південному напрямку. Також, відео з Києва від 17 жовтня доводять, що знищити "шахіда" можна й за допомогою автомата Калашнікова.

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Зверніть увагу! Збити іранський дрон можна як зі стрілецької зброї, так і за допомогою спеціальних ракет класу "повітря – повітря". Різниця лише в ефективності та вартості зброї. Військові намагаються збити всі ідентифіковані цілі попри вартість залучених засобів. Проте, це не завжди можливо через особливості іранських дронів: вони летять низько та повільно, тому радари їх "не бачать".

Час полювання

Команда Molfar також нарахувала і найкращий час для збиття "шахідів". Більшість дронів запускають у світлу частину доби до 12-ої ранку, відповідно через деякий час їх або збивають, або вони досягають своєї мети.

Погодинний графік атак камікадзе / інфографіка Molfar

Вночі дронів запускають менше, оскільки це пов'язано з особливостями їх запуску та калібрування.

Динаміка збиття "шахідів" / інфографіка – Molfar

Економіка війни

За оцінками Molfar, вартість "мопеда" складає від 20 000 до 50 000 доларів.

З відкритих джерел відомо про:

223 збитих Shahed-136, приблизна загальна ціна яких склала від 3,2 мільйона доларів до 8 мільйонів доларів;

1 збитий Shahed-129 – приблизна ціна якого складає 7, 5 мільйона доларів;

4 збитих Mohajer-6.

Таким чином, загальні відомі витрати росіян на БПЛА склали від 11,7 мільйона доларів – 17,9 мільйона доларів. Звісно, якщо окупанти купували все це "добро" за "ринковими" цінами (хоча, тут є сумніви, адже Іран міг зробити спекулятивну націнку за "тероризм" та неминучі санкції). Можливо, це взагалі був бартер (є інформація, що від росіян Іран зажадав винищувачі Су-35). Також надзвичайно важко порахувати в умовах санкцій та таємничості вартість логістики (нагадаємо, Іран досі офіційно не визнає, що постачає зброю окупантам).

При цьому загальні відомі витрати на збиття Україною Shahed-136 склали 28,14 мільйона доларів і перевищили витрати на їх запуск на від 97 до 99%, виходячи з ціни 17 збитих БПЛА 340 – 850 тисяч доларів.

У зв'язку з тим, що дані публікуються лише по збитих БПЛА, та кількості уражених цивільних об'єктів, наразі кількість випущених Shahed-136 є приблизною.

Аналіз випадків знищення дронів та скільки це коштує / інфографіка – Molfar

Експерти проаналізували окремі випадки знищення "шахідів".

Наприклад, 22 вересня за допомогою ЗРК пострілами 2 керованих ракет середньої дальності було збито 4 БПЛА. Таким чином, вартість збиття дронів була у кілька разів вища за їх номінальну вартість – 580 тисяч доларів проти 80 (200) тисяч доларів.

5 жовтня літак за допомогою ракет класу "повітря – повітря" знищив 3 дрони. Це коштувало понад 2 мільйони доларів проти 60 (150) тисяч доларів.

Звісно, це не лінійні порівняння, адже всім відомо, яку загрозу несуть "шахіди", а тому можна говорити не про тисячі чи мільйони, а про врятовані людські життя та зруйновану інфраструктуру та довготривалі наслідки. Все це не оціниш грошима, тому варіантів у ППО не збивати дешеві дрони дорогими ракетами не було.

Скільки ЗСУ знищили іранських дронів-шахідів – дивіться відео: