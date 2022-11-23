Окупанти готують операторів у Севастополі, на базі навчального закладу. Про це попередили у зведенні Генштабу.
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Скільки триватиме підготовка
Військових вчать керувати дронами як російського, так і іранського виробництва. Наразі відомо, що готують 30 окупантів. Термін їх підготовки складає до трьох тижнів.
Зауважимо, згідно з даними розвідки, більшість частин дронів-камікадзе виробляють компанії в США, Європі, а також в інших країнах-союзниках. Цю інформацію передадуть до міжнародних організацій для посилення санкцій.
Атаки іранськими дронами: що відомо
- Іран та Росія у звичній манері заперечували постачання в Україну дронів-камікадзе. На початку листопада міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахіан таки визнав, що Тегеран передавав Москві безпілотники. Проте стверджував, нібито тільки до 24 лютого.
- Українська розвідка спростувала ці заяви, наголосивши, що гвинт безпілотника Mohajer-6 був виготовлений тільки в лютому 2022 року.
- Ба більше, Москва на початку листопада таємно досягла угоди з Тегераном про початок виробництва сотень безпілотників. Їх мають створити на території Росії. Переговори з Іраном щодо виробництва дронів начебто мала вести й Білорусь.
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