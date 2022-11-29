Про це 24 каналу розповів керівник напрямку роботизованих технологій ГО "Аеророзвідка" Вадим Юник. Він наголосив, що для того, аби стати оператором дрона, краще бути військовим.

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Як стати оператором дрона в ЗСУ

Експерт пояснив, що людина самостійно не зможе цьому навчитися, бо не буде знати всю оперативну ситуацію та не зможе передавати виявлені дані.

Краще працювати в рамках якогось підрозділу. Бо військова операція і передбачає не самостійну роботу, а заплановані кроки. І дрон – це важливий нюанс у всьому процесі (ведення війни – 24 канал),

– зазначив Юник.

На його думку, важливо, щоб людина, яка це робить (керує дроном – 24 канал), могла стати частиною підрозділу.

Керівник напрямку роботизованих технологій ГО "Аеророзвідка" також поділився тим, що стати оператором дрона не важко і залежить від самої людини.

Це схоже на те, як керувати автомобілем. Зазвичай людям це дається дуже просто. До того ж, якщо в людини більш технічний склад розуму – то навчитися буде неважко, – вважає Юник.

Експерт відповів, що є маленькі дрони, на яких можна тренуватися, а потім переходити на більш "важкі" безпілотники. "А "фізика" дронів між собою дуже схожа", – додав він.

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