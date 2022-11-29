Про це 24 каналу розповів керівник напрямку роботизованих технологій ГО "Аеророзвідка" Вадим Юник. Він наголосив, що для того, аби стати оператором дрона, краще бути військовим.
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Як стати оператором дрона в ЗСУ
Експерт пояснив, що людина самостійно не зможе цьому навчитися, бо не буде знати всю оперативну ситуацію та не зможе передавати виявлені дані.
Краще працювати в рамках якогось підрозділу. Бо військова операція і передбачає не самостійну роботу, а заплановані кроки. І дрон – це важливий нюанс у всьому процесі (ведення війни – 24 канал),
– зазначив Юник.
На його думку, важливо, щоб людина, яка це робить (керує дроном – 24 канал), могла стати частиною підрозділу.
Керівник напрямку роботизованих технологій ГО "Аеророзвідка" також поділився тим, що стати оператором дрона не важко і залежить від самої людини.
Це схоже на те, як керувати автомобілем. Зазвичай людям це дається дуже просто. До того ж, якщо в людини більш технічний склад розуму – то навчитися буде неважко, – вважає Юник.
Експерт відповів, що є маленькі дрони, на яких можна тренуватися, а потім переходити на більш "важкі" безпілотники. "А "фізика" дронів між собою дуже схожа", – додав він.
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В Україні є "Армія дронів": що відомо про проєкт
- Цей проєкт ініціювали Генштаб, ЗСУ та Мінцифри. Він передбачає системну закупівлю дронів, їхній ремонт, оперативну заміну, а також курс навчання пілотів. На сайті UNITED24 наголосили, що "Армія дронів" допоможе нашим захисникам стежити за всією лінією фронту.
- Усі небайдужі українці можуть переказати гроші на рахунок Міністерства оборони через UNITED24 або ж віддати свій дрон. Лише за перший тиждень роботи проєкту українці задонатили 400 мільйонів гривень.
- У межах проєкту планують закупити сотні безпілотників для повітряної розвідки, які можуть літати від 2 до 24 годин, до 160 кілометрів та на висоті до 5 кілометрів. "Ці дрони допоможуть постійно моніторити лінію фронту і виявляти позиції агресора. Також ми купуємо простіші дрони. Їх потрібні тисячі", – кажуть засновники проєкту.
- За перший місяць у межах проєкту "Армія дронів" наша держава отримала перший безпілотник зі США. Закупили його за благодійні внески українців.