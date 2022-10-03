Так, UA Drone School готують операторів та вчать керувати дроном. Цікаві деталі роботи 24 каналу розповів один із засновників Єгор Ніколаєв.

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За його словами, головна мета – зменшити жертви на фронті через невиконання техніки безпеки непрофесійними операторами дронів та збільшити ефективність використання безпілотників нашими військовими в умовах бойових дій.

Формати навчання в школі

Єдиним форматом є чотириденний повноцінний інтенсив з тактичного пілотування дронів. Під час навчання використовують побутові моделі: квадрокоптери DJI та Autel китайського виробництва, які зараз масово поставляють на передову.

Здебільшого ми надаємо навички пілотування цивільних БПЛА в умовах війни. Також розповідаємо про передполітну підготовку, засоби безпеки, розвідку та коригування артилерійського вогню,

– розповів Єгор.

Ці дрони на фронті – розхідний матеріал, бо їх легко відстежувати. Однак під час занять поєднують теорію та практику.

Де вчать керувати безпілотниками: дивіться відео

Практичні уроки проходять так:

одна людина пілотує коптер;

друга – тримає в руках планшет з українським застосунком "Кропива". Його використовують для коригування вогню, виявлення цілей та передавання даних у штаб.

Важливо, що для військових – воїнів ЗСУ, ТРО, Нацгвардії, СБУ та добровольчих батальйонів – навчання завжди безплатне.