Так, UA Drone School готують операторів та вчать керувати дроном. Цікаві деталі роботи 24 каналу розповів один із засновників Єгор Ніколаєв.
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За його словами, головна мета – зменшити жертви на фронті через невиконання техніки безпеки непрофесійними операторами дронів та збільшити ефективність використання безпілотників нашими військовими в умовах бойових дій.
Формати навчання в школі
Єдиним форматом є чотириденний повноцінний інтенсив з тактичного пілотування дронів. Під час навчання використовують побутові моделі: квадрокоптери DJI та Autel китайського виробництва, які зараз масово поставляють на передову.
Здебільшого ми надаємо навички пілотування цивільних БПЛА в умовах війни. Також розповідаємо про передполітну підготовку, засоби безпеки, розвідку та коригування артилерійського вогню,
– розповів Єгор.
Ці дрони на фронті – розхідний матеріал, бо їх легко відстежувати. Однак під час занять поєднують теорію та практику.
Де вчать керувати безпілотниками: дивіться відео
Практичні уроки проходять так:
- одна людина пілотує коптер;
- друга – тримає в руках планшет з українським застосунком "Кропива". Його використовують для коригування вогню, виявлення цілей та передавання даних у штаб.
Важливо, що для військових – воїнів ЗСУ, ТРО, Нацгвардії, СБУ та добровольчих батальйонів – навчання завжди безплатне.