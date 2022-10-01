Красноярцева обміняли ще 4 – 5 місяців тому. Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів начальник ГУР Кирило Буданов, повідомляє 24 канал.
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Воєнного злочинця, який бомбив Чернігів, вже давно обміняли
За словами Кирила Буданова, російського пілота Алєксандра Красноярцева, який бомбив житлові квартали Чернігова, а весною потрапив в полон, давно обміняли на 5 українських льотчиків.
Льотчика Красноярцева ми обміняли місяців 4 – 5 тому. Ми його обміняли на наших пілотів. Якщо не помиляюся, на п'ятьох,
– сказав Буданов.
Що відомо про Алєксандра Красноярцева
- Він – старший льотчик, начальник повітряно-вогневої та тактичної підготовки дислокованої під Челябінськом авіаційної бази 6980. Його літак Сили оборони збили 5 березня близько 11:30.
- Росіянина затримали, після чого йому оголосили про підозру в порушенні. законів та звичаїв війни. Розслідування довело, що Красноярцев чинив злочинні, повністю усвідомлюючи наслідки.
- Спершу росіянин намагався переконати, що не бачив, куди скидає бомби. Згодом він сам підтвердив, що обстрілював саме цивільну інфраструктуру, а не воєнні об'єкти.
- Красноярцев вилітав і бомбардував аеропорт у Київській області, а також Чернігівську область. Після того, як його літак збили й окупант опинився на Чернігівщині, він вбив цивільного, який намагався його наздогнати.
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