Красноярцева обміняли ще 4 – 5 місяців тому. Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів начальник ГУР Кирило Буданов, повідомляє 24 канал.

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Воєнного злочинця, який бомбив Чернігів, вже давно обміняли

За словами Кирила Буданова, російського пілота Алєксандра Красноярцева, який бомбив житлові квартали Чернігова, а весною потрапив в полон, давно обміняли на 5 українських льотчиків.

Льотчика Красноярцева ми обміняли місяців 4 – 5 тому. Ми його обміняли на наших пілотів. Якщо не помиляюся, на п'ятьох,

– сказав Буданов.

Що відомо про Алєксандра Красноярцева

Він – старший льотчик, начальник повітряно-вогневої та тактичної підготовки дислокованої під Челябінськом авіаційної бази 6980. Його літак Сили оборони збили 5 березня близько 11:30.

Росіянина затримали, після чого йому оголосили про підозру в порушенні. законів та звичаїв війни. Розслідування довело, що Красноярцев чинив злочинні, повністю усвідомлюючи наслідки.

Спершу росіянин намагався переконати, що не бачив, куди скидає бомби. Згодом він сам підтвердив, що обстрілював саме цивільну інфраструктуру, а не воєнні об'єкти.

Красноярцев вилітав і бомбардував аеропорт у Київській області, а також Чернігівську область. Після того, як його літак збили й окупант опинився на Чернігівщині, він вбив цивільного, який намагався його наздогнати.

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