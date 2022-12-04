Похоже, Путин не смог помочь иранскому диктатору Ибрагиму Раиси подавить демонстрации в Тегеране и других городах, поэтому нынешнему режиму в Иране ничего не осталось сделать, как частично пойти на компромисс с митингующими. Все мировые медиа 4 декабря отмечают, что генпрокурор Ирана объявил о ликвидации "полиции морали".

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"Полицию ликвидировали те, кто ее создал"

Очевидно, что такое решение было "вынужденным шагом", на который должен был пойти Тегеран из-за недовольства людей убийством 22-летней Махсы Амини. Именно действия "полиции морали" привели к тому, что девушки теперь нет в живых. Силовики таким жестоким способом решили ее "справедливо наказать" за то, что она неправильно носила хиджаб.

"Полиция морали" не имеет ничего общего с судебной системой. Те же люди, которые создали "полицию морали", ее ликвидировали,

– цитируют СМИ генерального прокурора Мохаммада Джафара Монтазери.

Заметим, что во время протестов, как сообщает ООН и правозащитники, погибли более 400 человек, среди них около 70 – дети. Однако правительство Ибрагима Раиси признает смерть всего 200 человек.

Что такое "полиция морали" Это силовой орган, официально известный как Gasht-e Ershad, или "Наставнический патруль". Он был создан еще при режиме бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада в 2006 году, чтобы "распространять культуру скромности и хиджаба". Как глава государства тогда убеждал, этот головной убор является "обязательным атрибутом" каждой женщины.

Просмотр закона о хиджабах

Следует также отметить, что изменения в иранском законодательстве будут касаться не только силовых структур, но и закона о ношении женских головных уборов. Как пишет издание The Guardian, генеральный прокурор страны не сказал, каких именно изменений следует ожидать, но они точно будут.

И парламент, и судебная власть работают над вопросом, требует ли закон каких-либо изменений. Результаты можно будет увидеть через одну или две недели,

– сказал Мохаммад Джафар Монтазери.

Обратите внимание! Хиджаб стал обязательным элементом женского дресс-кода в Иране в апреле 1983 года, то есть через четыре года после Исламской революции.

Можно сказать, что такие уступки со стороны Тегерана ожидаемы, хотя еще в начале ноября цивилизованные государства опасались, что в Иране начнутся массовые казни людей, участвовавших в протестах и "устраивавших беспорядки в государстве". Однако, вероятно, Ибрагим Раиси понял, что такой путь не приведет к успеху.