Схоже, що Путін не зміг допомогти іранському диктатору Ібрагіму Раїсі придушити демонстрації в Тегерані та інших містах, тому теперішньому режиму в Ірані нічого не залишилось зробити, як частково піти на компроміс з мітингувальниками. Усі світові медіа 4 грудня зазначають, що генпрокурор Ірану оголосив про ліквідацію "поліції моралі".

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"Поліцію ліквідували ті, хто її створив"

Очевидно, що таке рішення було "вимушеним кроком", на який мав піти Тегеран через невдоволення людей вбивством 22-річної Махси Аміні. Саме дії "поліції моралі" призвели до того, що дівчини тепер немає серед живих. Силовики у такий жорстокий спосіб вирішили її "справедливо покарати" за те, що вона неправильно носила хіджаб.

Поліція моральності не має нічого спільного з судовою системою. Ті самі люди, які створили поліцію моралі, її ліквідували,

– цитують ЗМІ генерального прокурора Мохаммада Джафара Монтазері.

Зауважмо, що під час протестів, як повідомляє ООН та правозахисники, загинуло понад 400 людей, серед них близько 70 – діти. Однак уряд Ібрагіма Раїсі визнає смерть лише 200 людей.

Що таке "поліція моралі" Це силовий орган, що офіційно відомий як Gasht-e Ershad або "Наставницький патруль". Він був створений ще за режиму колишнього президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада у 2006 році, щоб "поширювати культуру скромності та хіджабу". Як глава держави тоді переконував, цей головний убір є "обов'язковим атрибутом" кожної жінки.

Перегляд закону про хіджаби

Варто також зазначити, що зміни в іранському законодавстві стосуватимуться не тільки силових структур, а й – закону про носіння жіночих головних уборів. Як пише видання The Guardian, генеральний прокурор країни не сказав, яких саме змін слід очікувати, але вони точно будуть.

І парламент, і судова влада працюють над питанням, чи потребує закон будь-яких змін. Результати можна буде побачити через один чи два тижні,

– сказав Мохаммад Джафар Монтазері.

Зверніть увагу! Хіджаб став обов'язковим елементом жіночого дрес-коду в Ірані у квітні 1983 року – тобто через чотири роки після Ісламської революції.

Можна сказати, що такі поступки зі сторони Тегерану є очікуваними, хоча ще на початку листопада цивілізовані держави побоювались, що в Ірані почнуться масові страти людей, які брали участь у протестах та "влаштовували безлад в державі". Однак, ймовірно, Ібрагім Раїсі зрозумів, що такий шлях не приведе до успіху.