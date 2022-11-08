Тисячі громадян Ірану продовжують виходити на вулиці та намагаються виступати проти влади. Законодавчий орган країни Меджліс більшістю голосів ухвалив рішення про те, що протестувальники мають засвоїти "хороший урок".

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Як влада Ірану хоче розправлятися зі своїми громадянами

У зверненні від Меджлісу до іранських судів йдеться про те, що іранці продовжують виходити на вулиці, попри загрозу арешту. Вочевидь, влада не знайшла жодного іншого способу "розв'язати" проблему, як дозволити більш жорсткі вироки.

Ми, представники цієї нації, просимо всіх державних службовців, зокрема судову систему, поводитися з тими, хто вів війну (проти іранської влади – 24 канал), нападав на життя і майно людей, таким чином, щоб ті засвоїли хороший урок у найкоротші терміни,

– йдеться у документі.

Зверніть увагу! У листі прямо не вказується, що суди повинні засуджувати до страти активістів, однак цей документ фактично розв'язує руки владі. До того ж в Ірані дозволена смертна кара. Група Iran Human Rights раніше повідомляла про можливі страти іранців через участь у протестах.

Яка ситуація в Ірані: що стало причиною мітингів

Усе розпочалось у вересні коли через дії силовиків загинула 22-річна Махса Аміні, яка начебто неправильно носила хіджаб. Сталося це 17 вересня, після того в різних містах держави розпочались протести.

Правозахисна група Iran Human Rights заявила у звіті за минулий тиждень, що десяткам протестувальників пред'явлені звинувачення, зокрема через "ворожнечу проти Бога" та "корупції", такі судові справи справді можуть закінчитись вироками про смертну кару.

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов коментував, чи можуть закінчитись протести поваленням режиму. За його словами, така ймовірність існує.

Також нагадаємо, що Іран продовжує допомагати Росії вбивати громадян України. Однак у Тегерані вже починається розкол через те, що частина влади не хоче передавати Кремлю дрони.

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