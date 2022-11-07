Зокрема проти такої співпраці з країною-агресоркою виступають і консерватори. Також там закликають до підтримки стосунків з Україною.

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Що трапилось

Один з відомих консервативних священнослужителів і редактор іранської газети Масіх Мохаджері написав, що уряду країни потрібно порадити Росії дотримуватись міжнародних норм, заборонити використовувати у війні іранські безпілотники та підтримувати тісніші стосунки з Україною.

Чому ви не заявили Росії після початку війни в Україні, що вона не має права використовувати іранські безпілотники у війні в Україні? Ба більше, чому ви відкрито не засудили Росію за розв'язання війни і чому не доклали подвоєних зусиль для посередництва між двома сторонами, щоб покласти край цій лихій війні?,

– звернувся Мохаджері до глави МЗС Ірану Хосейна Аміра Абдоллахіяна.

Священнослужитель написав, що іранська влада ще має час змінити свою позицію щодо війни в Україні, яка суперечить основним принципам зовнішньої політики Ірану.

Найменше, що Іран міг би зробити по війні в Україні, це спочатку провести переговори з обома сторонами, сформувавши посередницький комітет, щоб переконати їх погодитися на припинення вогню та припинення війни. У перші дні початку війни Тегеран міг би оголосити Москві, що вона не має права використовувати безпілотники, надані Іраном, у війні в Україні,

– сказав він.

Натомість колишній посол Ірану в Москві Нематолла Ізаді, коментуючи нещодавню заяву глави іранського МЗС, заявив, що дипломати могли не знати про те, що військове керівництво країни постачало безпілотники до Росії після 24 лютого.

Що відомо про угоду росіян з Іраном

Росія використовує іранські дрони у війні проти України, вбиваючи цивільних та атакуючи інфраструктуру.

Відомо, що 6 жовтня Росія підписала нову угоду з Іраном. Окупанти повинні отримати більше іранських БпЛА та балістичні ракети.

Після постійних заперечень співпраці з окупантами, уряд Ірану 5 листопада нарешті визнав, що постачав Росії дрони. Проте вони заявили, що це було до початку повномасштабної війни. Проте це не так. Відомо, що іранські інструктори вчили російських терористів користуватися дронами, вони приїжджали навіть на окуповані після 24 лютого території, зокрема на Херсонщину.

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