В частности, против такого сотрудничества со страной-агрессором выступают и консерваторы. Также там призывают к поддержке отношений с Украиной.

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Что случилось

Один из известных консервативных священнослужителей и редактор иранской газеты Масих Мохаджери написал, что правительству страны нужно посоветовать России соблюдать международные нормы, запретить использовать в войне иранские беспилотники и поддерживать более тесные отношения с Украиной.

Почему вы не заявили России после начала войны в Украине, что она не имеет права использовать иранские беспилотники в войне на Украине? Более того, почему вы открыто не осудили Россию за развязывание войны и почему не приложили удвоенные усилия для посредничества между двумя сторонами, чтобы положить конец этой злой войне?

– обратился Мохаджери к главе МИД Ирана Хосейну Амиру Абдоллахияну.

Священнослужитель написал, что у иранских властей еще есть время изменить свою позицию относительно войны в Украине, которая противоречит основным принципам внешней политики Ирана.

Меньше всего, что Иран мог бы сделать после войны в Украине, это сначала провести переговоры с обеими сторонами, сформировав посреднический комитет, чтобы убедить их согласиться на прекращение огня и прекращение войны. В первые дни начала войны Тегеран мог бы объявить Москве, что она не имеет права использовать беспилотники, предоставленные Ираном, в войне на Украине.

– сказал он.

В то же время бывший посол Ирана в Москве Нематолла Изади, комментируя недавнее заявление главы иранского МИД, заявил, что дипломаты могли не знать о том, что военное руководство страны поставляло беспилотников в Россию после 24 февраля.

Что известно о соглашении россиян с Ираном

Россия использует иранские дроны в войне против Украины, убивая гражданских и атакуя инфраструктуру.

Известно, что 6 октября Россия подписала новое соглашение с Ираном. Оккупанты должны получить больше иранских БпЛА и баллистические ракеты.

После постоянных возражений сотрудничества с оккупантами, правительство Ирана 5 ноября наконец признало, что поставляло России дроны. Однако они заявили, что это было до начала полномасштабной войны. Однако это не так. Известно, что иранские инструкторы учили российских террористов пользоваться дронами, они приезжали даже на оккупированные после 24 февраля территории, в частности, на Херсонщину.

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