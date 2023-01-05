Путин публично требует от Украины территориальных уступок для мирных переговоров по прекращению войны. Об этом он лично сказал президенту Турции Реджепу Эрдогану, пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Кремля.
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В Кремле сообщили детали разговора Путина и Эрдогана
Кремлевский диктатор якобы "подтвердил открытость России к серьезному диалогу" – при условии, что власть в Киеве выполнит "неоднократно озвучиваемые известные требования" и будет учитывать "новые территориальные реалии".
В частности, Путин и Эрдоган обсудили стамбульские договоренности о вывозе украинского зерна и поставках продовольствия и удобрений из России.
"Подчеркнута необходимость добросовестного комплексного подхода, предусматривающего устранение всех барьеров для российского экспорта", – говорится в сообщении Кремля.
В ОП отреагировали на заявление Путина
Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отреагировал ультиматум Путина. По его словам, заявление Путина ясно демонстрирует, почему с Россией нельзя будет договориться.
Уже аксиома: почему с Россией нельзя будет договориться? Россия в лице Путина под словом "переговоры" предлагает Украине и миру признать ее "право на захват чужих территорий" и "зафиксировать отсутствие юридических последствий за массовые убийства на чужой территории". Это категорически неприемлемо,
– написал Подоляк.
После полномасштабного вторжения, Украина планирует освободить все свои территории, которые временно оккупировала Россия. Речь даже о Крыме и Донбассе.
Заявления о том, что Украина планирует вернуть свои территории на 1991 год, звучат от Офиса Президента, Владимира Зеленского, МИД Украины и других ведомств.
Украина открыта для мирных переговоров с Россией, но при условии, что Кремль выведет войска. Кроме того, в Киеве заявили, что не будут вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин.
В Москве ожидаемо не согласны с требованиями Киева и ставят циничные ультиматумы.
Что сказали у Эрдогана
В пресс-службе турецкого лидера сообщили, что Эрдоган во время телефонного разговора с Путиным обсуждал войну в Украине и тему Сирии.
Президент Турции отметил, что переговоры по российско-украинской войне принесли положительные результаты.
В частности, он упомянул инициативу по созданию зернового коридора, обмену пленными и созданию безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС.
Эрдоган планирует разговор с Зеленским
- Во вторник, 3 января, спикер турецкого президента Ибрагим Калин анонсировал разговор Эрдогана с Владимиром Зеленским. Сообщалось, что разговор Эрдогана с Зеленским должен пройти в один день с переговорами турецкого лидера с Путиным.
- Предварительные переговоры Зеленского и Эрдогана прошли в декабре. Стороны также провели телефонный разговор. Лидеры Украины и Турции обсудили возможное расширение зернового коридора.