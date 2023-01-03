Об этом заявил спикер турецкого президента Ибрагим Калин. По его словам, переговоры пройдут уже в среду, 4 января.
Кстати Стамбул хочет прекращения огня в Украине, но война продолжится в 2023 году, – Минобороны Турции
Переговоры Зеленского и Эрдогана должны пройти 4 января
Более подробной информации о том, что именно планируется обсудить во время переговоров, Калин не раскрыл. В Кремле уже подтвердили, что Путин проведет разговор с Эрдоганом.
Турецкие медиа напоминают, что Эрдоган неоднократно заявлял, что продолжит переговоры с Зеленским и Путиным, особенно в отношении достижения решения по поводу войны между двумя странами.
Предварительные переговоры Зеленского и Эрдогана прошли в декабре
Владимир Зеленский 11 декабря провел телефонный разговор с президентом Турции. Лидеры обсудили возможное расширение зернового коридора.
Эрдоган перед разговором с Зеленским провел переговоры с Путиным. Стороны обсудили экспорт через "зерновой коридор" дополнительных видов продукции, кроме уже согласованных.
Кроме того, Эрдоган выразил Путину пожелание, чтобы война между Россией и Украиной "закончилась как можно быстрее".
Эрдоган пытается быть посредником между Киевом и Москвой
- Турция с самого начала полномасштабного вторжения России пытается быть посредником между Киевом и Москвой. Весной 2022 года Анкара предоставила Украине и России площадку для переговоров, которые не увенчались миром.
- Летом при содействии Турции было заключено "зерновое соглашение", позволившее разблокировать украинские порты. Турция выступает за мирное урегулирование войны в Украине.
- Турецкий лидер Эрдоган сохраняет связи с Путиным даже после вторжения России в Украину, но вместе с тем поддерживает нашу страну. Одним из важных решений, принятых Турцией, было перекрытие Босфорского пролива для российских военных кораблей.