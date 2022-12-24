Начал Хулуси Акар с того, что два военно-транспортных турецких самолета Airbus A400M, застрявших в "Борисполе", уже вернулись домой. Кроме того, он сказал, что у Эрдогана заинтересованы в "гуманитарном прекращении огня".

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Какое будущее русско-украинской войны

Следует сказать, что глава оборонного ведомства Турции не ответил прямо на то, чьей победой закончится война, которую начала Россия против нашего государства. Однако, по его словам, очевидно, что в Стамбуле хотят, чтобы как можно скорее наступил мир.

Как Турция, мы говорим о прекращении огня. По крайней мере, мы говорим о гуманитарном прекращении огня. Затем постоянное прекращение огня, а затем мирные переговоры. Турция продолжает решительно работать. Мы за то, чтобы это было,

– сказал он.

Кроме того, Хулуси Акар подчеркнул, что Турция поддерживает территориальную целостность всех своих соседей, в частности, Украины. Он также упомянул о позиции президента Реджепа Тайипа Эрдогана относительно непризнания незаконной аннексии Крыма россиянами.

Война будет продолжаться в 2023 году

Следует еще сказать, что глава минобороны Турции сказал, что убежден, что военные действия, очевидно, будут продолжаться в 2023 году, несмотря на желание Стамбула, чтобы наступил мир.

Кажется, эта война не окончится легко. Поддержка США, Европы и Запада продолжается. Соответственно есть подготовка, планы и деньги, заложенные в бюджеты. С другой стороны, есть заявления России, которые тоже свидетельствуют, что мира не будет

– подчеркнул Акар.

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Напомним, в следующем году в Турции должны проходить очередные президентские выборы. Есть вероятность, что Эрдоган может потерять власть и это повлияет на позицию Турции по отношению к Украине.