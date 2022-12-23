Военные имеют медикаменты, продукты и спортивные тренажеры. Об этом рассказал посол Украины в Турции Василий Боднарь.

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Состояние командиров улучшилось

Военные снабжены медикаментами, питанием и спортивными тренажерами. Боднар рассказал, что в целом их состояние улучшилось.

Однако передвижение и свободный доступ к коммуникациям с внешним миром остается ограниченным. По словам посла, это связано с вопросами безопасности, поскольку есть информация об угрозе их физического уничтожения.

Дипломат надеется, будет время, чтобы защитники "Азовстали" появились публично и продемонстрировали разницу между тем, как они выглядели, когда вышли из плена и сейчас.

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