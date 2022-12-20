Об этом 24 каналу рассказала аналитик Центра исследований Турции Карлтонского университета Евгения Габер. По ее словам, сейчас очень сложно спрогнозировать, какими будут результаты выборов в следующем году.

Читайте также Эрдоган публично намекнул, что в последний раз будет бороться за кресло президента Турции

Сейчас наблюдается шаткий баланс между властью и оппозицией. Как рассказала Габер, результаты соцопросов и рейтингов постоянно меняются. Сначала может опережать оппозиция, а затем власть делает определенные шаги и ее поддержка снова растет.

Теоретически президент Турции на выборах может измениться. В принципе, для этого существуют основания,

– сказала аналитик.

Факторы, влияющие на предстоящие выборы президента Турции

Однако, по словам Габер, развитие политической ситуации в Турции зависит от нескольких факторов.

Во-первых, вопрос состоит в том, сможет ли принять участие в выборах мэр Стамбула Экрем Имамоглу , которого называют основным потенциальным соперником действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана В середине декабря Имамоглу приговорили к более чем 2,5 годам заключения.

, которого называют основным потенциальным соперником действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана В середине декабря Имамоглу приговорили к более чем 2,5 годам заключения. Во-вторых, также пока неясно, может ли именно мэр Стамбула стать единым кандидатом от сил оппозиции на выборах президента Турции. Ведь есть еще лидер оппозиционной Республиканской народной партии Кемаль Киличдароглу, который может претендовать на участие в президентских выборах.

Евгения Габер рассказала, как выборы в Турции могут повлиять на позицию по отношению к Украине: смотрите видео

Позиция Турции по поводу российской агрессии против Украины

Как объяснила аналитик Центра исследований Турции Карлтонского университета, какими бы ни были результаты президентских выборов, кардинальных изменений позиции Анкары в отношении Украины не будет.

Евгения Габер Аналитик Центра исследований Турции Карлтонского университета Ни одна из политических сил в Турции не признает аннексию Крыма Россией и не поддерживает российскую агрессию против Украины. В этом вопросе у Украины есть четкая политическая и дипломатическая поддержка Турции.

"Украине нечего бояться"

По словам аналитика, даже в случае, если президентом снова станет Реджеп Тайип Эрдоган, можно будет ожидать уменьшения националистической антизападной риторики.

Если Эрдоган останется президентом, то уже не будет давления нависающих над ним выборов. Он сможет "расслабиться" и меньше заниматься эскалацией,

– отметила Габер.

Если же к власти в Турции придет оппозиция, то у нее будут более проевропейские настроения и она будет пытаться возобновить контакты с Западом.

"Поэтому Украине тоже бояться нечего. Не факт, что будет лучше. Но хуже точно не будет", – отметила Габер.

Позиция Турции по поводу войны в Украине: коротко