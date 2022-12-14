Об этом в эфире 24 канала сообщил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. Турция максимально стремится продемонстрировать миру, что эта война не может быть решена без ее участия.
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Турция делает все, чтобы показать свою важную роль в войне и во всем, что касается России.
Хочет быть посредником
Иван Усс акцентировал внимание на том, что Стамбул пытается притворяться в этой войне посредником, делая важные заявления. К примеру, Реджеп Эрдоган называет это не войной, а конфликтом. Дает возможность России частично обходить санкции через себя, но и постепенно ограничивает эти пути.
Эксперт убежден, что так Турция пытается демонстрировать России, что она не враждебная страна. А значит, через нее надо разговаривать со всеми остальными.
По-моему, стремление Турции сугубо прагматично. Они хотят, чтобы все, что касается переговоров, происходило в них,
– добавил Усс.
С одной стороны от Эрдогана раздаются призывы о переговорах. С другой стороны, он поддерживает стремление Украины вернуть все земли, аннексированные с 2014 года. Ведь, подчеркнул Иван Усс, Эрдоган всегда считал Крым украинским.
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Зерновая инициатива
По словам спикера, влияние Турции ясно продемонстрировала Черноморская зерновая инициатива. В нее Эрдоган фактически выступил гарантом. И все тогда происходило с подачи этой страны.
"Турция сказала, что соглашение будет - соглашение было", - отметил Усс.
Когда Россия решила выйти из соглашения, Турция заявила, что соглашение состоится, но без них. И если Россия не пропускала более 10 лодок в другие страны с нашим зерном, то турки демонстративно пропустили за один день около 44 лодок.
Этим Турция показала, что Россия ничем не лучше и заставила ее вернуться,
– добавил Усс.
Тогда показательна была фраза одного из турецких журналистов: "Если Россия обещает топить эти лодки или останавливать их, то единственный вопрос: Есть ли чем это сделать?" Так, по словам Ивана Уса, Россия поняла, что она не сможет остановить эти лодки , потому и вернулась.
Детальнее о позиции Эрдогана в войне
- Турция пытается обойти экспортный контроль за промышленной и оборонной продукцией, наложенной на страну-агрессорку. Евросоюз планирует назначить руководителя, ответственного за эти вопросы.
- 11 декабря президент Турции позвонил по телефону Владимиру Путину. Турецкий лидер и диктатор обсуждали вопросы двусторонних отношений в энергетике и ситуации на севере Сирии.
- Владимир Зеленский имел телефонный разговор с президентом Турции 11 декабря. Поблагодарил за генераторы для Украины и помощь для украинских детей. Также лидеры обсудили возможное расширение зернового коридора.