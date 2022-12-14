Про це в ефірі 24 каналу повідомив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Туреччина максимально прагне продемонструвати світові, що ця війна не може бути вирішена без її участі.
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Туреччина робить все, аби показати свою важливу роль у війні, та в усьому, що стосується Росії.
Хоче бути посередником
Іван Ус акцентував на тому, що Стамбул намагається вдавати в цій війні посередника, роблячи важливі заяви. До прикладу, Реджеп Ердоган не називає це війною, а конфліктом. Дає можливість Росії частково обходити санкції через себе, але й потроху обмежує ці шляхи.
Експерт переконаний, що так Туреччина намагається демонструвати Росії, що вона не ворожа країна. А отже через неї треба розмовляти з усіма іншими.
Як на мене, прагнення Туреччини суто прагматичне. Вони хочуть, щоб все, що стосується перемовин, відбувалося у них,
– додав Ус.
З одного боку від Ердогана лунають заклики про переговори. З іншого — він підтримує прагнення України повернути всі землі, анексовані з 2014 року. Адже, наголосив Іван Ус, Ердоган завжди вважав Крим українським.
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Зернова ініціатива
За словами спікера, вплив Туреччини яскраво продемонструвала Чорноморська зернова ініціатива. В ній Ердоган фактично виступив гарантом. І все тоді відбувалося з подачі цієї країни.
"Туреччина сказала, що угода буде — угода була", – зазначив Ус.
А коли Росія вирішила вийти з угоди, Туреччина заявила, що угода відбудеться, але без них. І якщо Росія не пропускала більше, ніж 10 човнів в інші країни із нашим зерном, то турки демонстративно пропустили за один день близько 44 човнів.
Цим Туреччина показала, що Росія нічим не краща і змусила її повернутися,
– додав Ус.
Тоді показовою була фраза одного з турецьких журналістів: "Якщо Росія обіцяє топити ці човни чи зупиняти їх, то єдине запитання: "Чи є чим це зробити?". Так, за словами Івана Уса, Росія зрозуміла, що вона не зможе зупинити ці човни, тому і повернулася.
Детальніше про позицію Ердогана у війні
- Туреччина намагається обійти експортний контроль за промисловою та оборонною продукцією, який наклали на країну-агресорку. Євросоюз планує призначити керівника, відповідального за ці питання.
- 11 грудня президент Туреччини зателефонував Владіміру Путіну. Турецький лідер та диктатор обговорювали питання двосторонніх відносин в енергетиці та ситуацію на півночі Сирії.
- Володимир Зеленський мав телефонну розмову з президентом Туреччини 11 грудня. Подякував за генератори для України та допомогу для українських дітей. Також лідери обговорили можливе розширення зернового коридору.