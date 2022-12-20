Об этом сообщили в Министерстве обороны Турции. Отметили, что самолеты вернулись на свою авиабазу в Кайсери.
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"Наши самолеты А400М, которые прибыли в Украину для доставки гуманитарной помощи и эвакуации наших граждан и находились в аэропорту "Борисполь" в связи с закрытием воздушного пространства, начали перебазирование в Кайсери, где они будут базироваться", – написали в Министерстве.
Судна А400М прилетели на базу в Кайсери / Фото Минобороны Турции
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Как встретили экипаж
В турецком минобороны отметили, что перелет из Украины был успешным. Они опубликовали фото того, как встречали экипаж в Кайсери.
Наш героический персонал, успешно доставивший наши 2 самолета A400M, оставшиеся в Украине, в Кайсери, стремился воссоединиться со своими драгоценными семьями, ожидавшими их в аэропорту, – сказали в ведомстве.
Пилоты одного из самолетов / Фото Минобороны Турции
Встреча экипажей самолетов с родными / Фото Минобороны Турции
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