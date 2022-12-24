Розпочав Хулусі Акар з того, що два військово-транспортні турецькі літаки Airbus A400M, які застрягли в "Борисполі", уже повернулися додому. Окрім того, він сказав, що у Ердогана зацікавлені у "гуманітарному припиненні вогню".

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Яке майбутнє російсько-української війни

Варто сказати, що глава оборонного відомства Туреччини не відповів прямо на те, чиєю перемогою закінчиться війна, що розпочала Росія проти нашої держави. Однак з його слів очевидно, що в Стамбулі хочуть, аби якомога скоріше настав мир.

Як Туреччина, ми кажемо про припинення вогню. Принаймні ми говоримо про гуманітарне припинення вогню. Потім постійне припинення вогню, а потім мирні переговори. Туреччина продовжує рішуче працювати та рішучість. Ми за те, щоб це було,

– сказав він.

Окрім того, Хулусі Акар підкреслив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність усіх своїх сусідів, зокрема України. Він також згадав позицію президента Реджепа Тайіпа Ердогана щодо невизнання незаконної анексії Криму росіянами.

Війна продовжуватиметься у 2023 році

Варто ще сказати, що глава міноборони Туреччини сказав, що переконаний, що воєнні дії, очевидно, продовжуватимуться у 2023 році, попри бажання Стамбулу, аби наступив мир.

Здається, ця війна не закінчиться легко. Підтримка США, Європи та Заходу продовжується. Відповідно, є підготовка, плани та гроші, закладені в бюджети. З іншого боку, є заяви Росії, які теж свідчать про те, що миру не буде

– наголосив Акар.

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Нагадаємо, наступного року в Туреччині мають проходити чергові президентські вибори. Існує ймовірність, що Ердоган може втратити владу та це вплине на позицію Туреччини щодо України.