Про це заявив речник турецького президента Ібрагім Калин. За його словами, переговори відбудуться вже у середу, 4 січня.
До речі Стамбул хоче припинення вогню в Україні, але війна продовжиться у 2023, – Міноборони Туреччини
Переговори Зеленського та Ердогана мають відбутися 4 січня
Більш детальних подробиць про те, що саме планується обговорити під час перемовин, Калин не розкрив. Зазначимо, що в Кремлі вже підтвердили, що Путін проведе розмову з Ердоганом.
Турецькі медіа нагадують, що Ердоган неодноразово заявляв, що продовжить переговори із Зеленським і Путіним, особливо щодо досягнення рішення щодо війни між двома країнами.
Попередні переговори Зеленського й Ердогана відбулися у грудні
Володимир Зеленський 11 грудня провів телефонну розмову з президентом Туреччини. Лідери обговорили можливе розширення зернового коридору.
Ердоган перед розмовою із Зеленським провів переговори з Путіним. Сторони обговорили експорт через "зерновий коридор" додаткових видів продукції, крім вже погоджених.
Крім цього, Ердоган висловив Путіну побажання, щоби війна між Росією й Україною "закінчилася якнайшвидше".
Ердоган намагається бути посередником між Києвом і Москвою
- Туреччина від початку повномасштабного вторгнення Росії намагається бути посередником між Києвом і Москвою. Навесні 2022 року Анкара надала Україні та Росії майданчик для переговорів, які не увінчалися миром.
- Влітку за сприяння Туреччини було укладено "зернову угоду", яка дозволила розблокувати українські порти. Туреччина виступає за мирне врегулювання війни в Україні.
- Турецький лідер Ердоган зберігає зв'язки з Путіним навіть після вторгнення Росії в Україну, але водночас підтримує нашу країну. Одним з важливих рішень, яке прийняла Туреччина, було перекриття Босфорської протоки для російських військових кораблів.