Таким образом, в Украине продолжают разоблачать военные преступления российских оккупантов. Теперь захватчиков планируют привлечь к ответственности.

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СБУ разоблачила российских ОМОНовцев

Во время оккупации Запорожской области 3 захватчика участвовали в похищениях и пытках мирных жителей. Один из злоумышленников – командир тактической группы 22-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии.

После захвата Мелитополя его назначили "военным комендантом" оккупационной администрации украинского города. На этой "должности" выполнял задачи Москвы по подавлению движения сопротивления на территории Приазовья. Для этого сформировал "карательные отряды", которые проводили массовые облавы на жилье местных жителей,

– рассказали правоохранители.

Так, оккупанты похищали людей и отвозили их в пыточные. Там из мирных жителей "выбивали" информацию о местах нахождения украинских патриотов на территории района.

Два других преступника – сотрудники ОМОН в Дагестане. В начале оккупации Васильевского района они вошли в "комендатуру": один на должность заместителя руководителя оккупационного органа, а другой – его помощника.

"Захватчики лично участвовали в незаконных задержаниях и пытках украинских граждан, применяли к потерпевшим ядовитые химические вещества и электроток и постоянно угрожали убийством близких родственников", – отметили в СБУ.

Правоохранители сообщили о подозрении этим оккупантам по статьям о нарушении законов и обычаев войны.



СБУ разоблачила российских ОМОНовцев / фото Служба безопасности Украины

СБУ объявила подозрения российским генералам и адмиралу флота

Подозрения объявили командующему дальней авиации воздушно-космических сил вооруженных сил России генерал-полковнику Сергею Кобылашу, а также бывшему командующему Черноморским флотом адмиралу Игорю Осипову.

Так, их подозревают в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, а также в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.