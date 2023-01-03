СБУ уже объявила этим оккупантам подозрения. Это первые подозрения, которые объявляет Украина именно за обстрелы гражданских объектов в Украине. Теперь захватчикам грозит пожизненное лишение свободы.

Обратите внимание СБУ взялась за главу Центробанка России: одиозной подруге Путина "светит" пожизненное

СБУ объявила первые подозрения за обстрелы гражданских объектов Украины

Подозрения объявили командующему дальней авиации воздушно-космических сил вооруженных сил России генерал-полковнику Сергею Кобылашу, а также бывшему командующему Черноморским флотом адмиралу Игорю Осипову.

В СБУ отметили, что захватчикам объявили о подозрениях по таким статьям:

О планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны,

о посягательствах на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Как стало известно, с 24 февраля Сергей Кобылаш выполняет указания российского руководства по уничтожению украинских городов. По его приказу оккупанты наносят ракетные удары по жилым домам, больницам и объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины.

Для проведения воздушных атак враг использует стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, а также дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, на вооружении которых крылатые ракеты типов Х-555, Х-101, Х-55 и Х-22,

– подчеркнули правоохранители.

А вот Игорь Осипов с 24 февраля по 10 августа отдавал приказы на проведение систематических ракетных ударов с акватории Черного моря по украинским густонаселенным пунктам. Атаки осуществляли высокоточными управляемыми крылатыми ракетами "3М14-Калибр" из российских боевых кораблей.



Как выглядят Кобылаш и Осипов / фото СБУ

СБУ задерживает предателей Украины