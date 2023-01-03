СБУ вже оголосила цим окупантам підозри. Це перші підозри, які Україна оголошує саме за обстріли цивільних об’єктів в Україні. Тепер загарбникам загрожує довічне позбавлення волі.

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СБУ оголосила перші підозри за обстріли цивільних об’єктів України

Підозри оголосили командувачу дальньої авіації повітряно-космічних сил збройних сил Росії генерал-полковнику Сергію Кобилашу, а також колишньому командувачу Чорноморським флотом адміралу Ігорю Осіпову.

В СБУ зазначили, що загарбникам оголосили про підозри за такими статтями:

Про планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни,

про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Як стало відомо, з 24 лютого Сергій Кобилаш виконує вказівки російського керівництва щодо знищення українських міст. За його наказом окупанти завдають ракетних ударів по житлових будинках, лікарнях та об’єктах критичної інфраструктури у різних регіонах України.

Для проведення повітряних атак ворог використовує стратегічні ракетоносці Ту-160, Ту-95МС, а також дальні ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3, на озброєнні яких крилаті ракети типів Х-555, Х-101, Х-55 і Х-22,

– підкреслили правоохоронці.

А от Ігор Осіпов з 24 лютого по 10 серпня віддавав накази на проведення систематичних ракетних ударів з акваторії Чорного моря по українських густонаселених пунктах. Атаки здійснювали високоточними керованими крилатими ракетами "3М14-Калібр" з російських бойових кораблів.



Як виглядають Кобилаш та Осіпов / фото СБУ

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