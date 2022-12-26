Про це розповіли в Службі безпеки України 26 грудня. Зрадника знайшли під час контрдиверсійних заходів на півночі Київської області.

До теми СБУ затримала чоловіка, який розселював окупантів у Чорнобаївці

Колаборантом виявився мешканець селища Глібівка. Він працював з росіянами під час захоплення Вишгородського району.

Допомагав викрадати колишніх бійців АТО

За інформацією СБУ, зрадник надавав росіянам адреси місцевих жителів, що потенційно могли чинити опір. Серед тих, кого шукали вороги, були колишні учасники антитерористичної операції.

За його "наводкою" загарбники вдиралися до помешкань українських патріотів та викрадали їх. Після цього потерпілих катували і примусово вивозили до Росії, – розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

Особисто тероризував людей

СБУ встановила, що колаборант особисто брав участь у рейдах окупантів на території району. Під час одно з них чоловік разом з ворогом вдерся до приватного будинку місцевого жителя, щоб викрасти його. Колаборант чинив фізичне насильство та погрожував дружині потерпілого.

Крім цього, зрадник обкрадав домівки людей для нібито матеріально-технічного забезпечення окупантів. Таким чином він навіть "конфіскував" мікроавтобус у мешканця селища.

За таку "роботу" російські вбивці обіцяли для колаборанта вільне пересування по тимчасово захопленій території Київщини. В СБУ зазначили, що чоловік навіть позначив власний автомобіль знаками розрізнення підрозділів російських окупантів.

Що знайшли під час обшуків

Коли українські захисники звільнили Київську область, то зрадник намагався переховуватись. Однак СБУ знайшла його й затримала.

Під час обшуків у домівці колаборанта знайшли продукти, які виготовлені в Росії та мобільні телефони з контактами ворогів. Слідчі повідомили чоловікові про підозру за статею про державну зраду в умовах воєнного стану. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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