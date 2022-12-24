Зраднику навіть дали "посаду" в окупаційній адміністрації

Встановити зловмисника вдалося під час проведення стабілізаційних заходів у звільненій Чорнобаївці. Чоловік хотів втекти на окуповані території, але йому не вдалося.

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Після того, як росіяни захопили Чорнобаївку, місцевий мешканець добровільно погодився з ними співпрацювати. Він запропонував свою "допомогу" колишньому очільнику місцевої окупаційної адміністрації колаборанту Юрію Турульову, який зараз переховується на окупованому Півдні України.

Гауляйтер навіть знайшов колаборанту "посаду" в окупаційній адміністрації. Він був керівником так званого "комунального підприємства сільської територіальної громади". Завданням зрадника було розселити особовий склад російської армії по приміщеннях місцевих підприємств.

Також за його вказівкою підготували територію комунальних об'єктів для базування військової техніки загарбників. При цьому на території власного підприємства чоловік зберігав "гумдопомогу" з Росії, яку ворог намагався використати для забезпечення "явки" на псевдореферендумі,

– розповіли в СБУ.

Пособник окупантів – вже під вартою

Після того, як ЗСУ звільнили Чорнобаївку, зрадник намагався втекти. Однак працівники СБУ вчасно його затримали. Чоловіку повідомили про підозру за статтею про пособництво державі-агресорці. Суд вже обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Наразі триває розслідування, щоб встановити всі обставини порушення і притягнути до відповідальності всіх винних.