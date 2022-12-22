Після деокупації обласного центру, ймовірна зрадниця намагалась бути непомітною. Проте наша Служба безпеки таки викрила її.

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Що відомо про затримання колаборантки

За даними нашої Служби безпеки України, зрадниця добровільно вирішила співпрацювати з ворогом і запропонувала свою допомогу у війні проти України.

За це їй дали російський паспорт та "призначили" в лави так званої окупаційної "адміністрації" Росії. Там вона:

очолила створену агресором "дільничну виборчу комісію";

на так званій "посаді" виконувала завдання Росії щодо організації та проведення псевдореферендуму в тимчасово захопленій частині Півдня України;

розгорнула агітаційну кампанію на підтримку квазіреферендуму;

особисто закликала людей прийти на так звані "дільниці" та "проголосувати" на користь Кремля.

Крім цього, вона особисто обходила приватні домоволодіння і вимагала від людей поставити потрібну "відмітку в бюлетенях". У разі відмови одразу "зверталась" до озброєних ра**стів, які її супроводжували. У таких випадках окупанти вривалися в оселі громадян і погрожували розстрілом,

– повідомили в СБУ.

Колаборантка вже під вартою

Хоч після деокупації частини Херсонської області ймовірна зрадниця й намагалась бути непомітною, та СБУ її затримала.

У зловмисниці виявили паспорт громадянина Росії та партійний квиток проросійської партії,

– мовиться в повідомленні.



Зрадниця з Херсона мала російський паспорт



Колаборантка могла входити до "Партії регіонів"

Служба безпеки України повідомила їй про підозру за колабораційну діяльність, участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за змовою групою осіб.

За статтею їй загрожує до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 15 років та з конфіскацією майна або без неї.

Суд вже обрав їй запобіжний захід – тримання під вартою.

Колаборанти на Херсонщині: коротко