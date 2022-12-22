После деоккупации областного центра вероятная предательница пыталась быть незаметной. Однако наша Служба безопасности разоблачила ее.

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Что известно о задержании коллаборантки

По данным нашей Службы безопасности Украины, предательница добровольно решила сотрудничать с врагом и предложила свою помощь в войне против Украины.

За это ей дали российский паспорт и назначили в ряды так называемой оккупационной администрации России. Там она:

возглавила созданную агрессором "участковую избирательную комиссию";

на так называемой "должности" выполняла задачи России по организации и проведению псевдореферендума во временно захваченной части Юга Украины;

развернула агитационную кампанию в поддержку квазиреферендума;

лично призвала людей прийти на так называемые "участки" и "проголосовать" в пользу Кремля.

Кроме того, она лично обходила частные домовладения и требовала от людей поставить нужную "отметку в бюллетенях". В случае отказа сразу "обращалась" к вооруженным рас**там, которые ее сопровождали. В таких случаях оккупанты врывались в дома граждан и угрожали расстрелом,

– сообщили в СБУ.

Колаборантка уже под стражей

Хотя после деоккупации части Херсонской области вероятная предательница пыталась быть незаметной, но СБУ ее задержала.

В злоумышленнице обнаружили паспорт гражданина России и партийный билет пророссийской партии,

– говорится в сообщении.



Предательница из Херсона имела российский паспорт

Колаборантка могла входить в "Партию регионов"

Служба безопасности Украины сообщила ей о подозрении за коллаборационную деятельность, участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по сговору группой лиц.

По статье ей грозит до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 15 лет и конфискацией имущества или без нее.

Суд уже избрал ей меру пресечения – содержание под стражей.

Коллаборанты на Херсонщине: коротко