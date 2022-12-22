После деоккупации областного центра вероятная предательница пыталась быть незаметной. Однако наша Служба безопасности разоблачила ее.
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Что известно о задержании коллаборантки
По данным нашей Службы безопасности Украины, предательница добровольно решила сотрудничать с врагом и предложила свою помощь в войне против Украины.
За это ей дали российский паспорт и назначили в ряды так называемой оккупационной администрации России. Там она:
- возглавила созданную агрессором "участковую избирательную комиссию";
- на так называемой "должности" выполняла задачи России по организации и проведению псевдореферендума во временно захваченной части Юга Украины;
- развернула агитационную кампанию в поддержку квазиреферендума;
- лично призвала людей прийти на так называемые "участки" и "проголосовать" в пользу Кремля.
Кроме того, она лично обходила частные домовладения и требовала от людей поставить нужную "отметку в бюллетенях". В случае отказа сразу "обращалась" к вооруженным рас**там, которые ее сопровождали. В таких случаях оккупанты врывались в дома граждан и угрожали расстрелом,
– сообщили в СБУ.
Колаборантка уже под стражей
Хотя после деоккупации части Херсонской области вероятная предательница пыталась быть незаметной, но СБУ ее задержала.
В злоумышленнице обнаружили паспорт гражданина России и партийный билет пророссийской партии,
– говорится в сообщении.
Предательница из Херсона имела российский паспорт
Колаборантка могла входить в "Партию регионов"
Служба безопасности Украины сообщила ей о подозрении за коллаборационную деятельность, участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по сговору группой лиц.
По статье ей грозит до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 15 лет и конфискацией имущества или без нее.
Суд уже избрал ей меру пресечения – содержание под стражей.
Коллаборанты на Херсонщине: коротко
- Стоит вспомнить, что перед деоккупацией правого берега Херсонщины коллаборанты сбежали оттуда раньше, чем российские захватчики. Еще в октябре 2022 года предатели вывозили семьи целыми колоннами автобусов. Убегали преимущественно во временно оккупированный Крым и Россию.
- В конце ноября коллаборанты оставили даже Новую Каховку, которая пока временно оккупирована и расположена на левом берегу Днепра.
- Главная редактор общественной организации "Движение Честно" Ирина Федоров отметила, что в Херсонской области зафиксировали наибольший показатель коллаборантов. Только по состоянию на 14 ноября там уже обнаружили 102 предателей.