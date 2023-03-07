Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, Запорізьку АЕС теж потрібно буде звільняти силою.

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Грабіж росіян не припиняється

Олег Жданов пояснив, що українські захисники застосовували силу, щоб вигнати росіян із нашої землі. Натомість окупанти себе проявляли лише в грабежі.

Місцеві командири, місцеві начальники, які самі себе проголосили, грабують все, що можна пограбувати, все, що можна вкрасти,

– підкреслив він.

На його думку, така ж ситуація і на території Запорізької АЕС. Росіяни збагачуються коштом постійних крадіжок українського майна.

"Вони зараз грабують, потім вони будуть завозити обладнання. Або цей процес може тривати паралельно: одні машини везуть обладнання, ці ж самі машини можуть вивозити обладнання, яке стояло до цього", – наголосив він.

За словами військового експерта, ворог ще отримає своє.

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Ймовірні плани деокупації Запорізької АЕС

Олег Жданов розказав, що українська сторона не буде штурмувати і застосовувати важке озброєння на території атомної станції.

"Ми навіть не можемо боротися з тією артилерією російською, яка сьогодні веде обстріли Нікополя, Марганця і взагалі правого берега річки Дніпро", – пояснив він.

ЗСУ розуміють ризики застосування артилерії. Втім, це не означає, що українська сторона не відвоює своє.

Станція можу бути звільнена у два способи. Основний – це оточення станції і примус гарнізону до здачі. В оточенні, я думаю, довго вони не протримаються,

– наголосив він.

Жданов додав, що другий спосіб це введення ССО ЗСУ для зачистки станції від російських окупантів. Такий план дій буде можливий за умови контролю українськими військовими території навколо станції.

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