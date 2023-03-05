Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. За його словами, домовитись з росіянами неможливо.
Важливо Російські спецслужби намагалися отримати дані проєкту української АЕС: їх зупинила СБУ
Що пропонує українська сторона
Галущенко заявив, що наразі ситуація зайшла у глухий кут. Очільник Міненерго назвав три умови, які вимагають на переговорах:
- демілітаризація станції;
- вихід із ЗАЕС працівників Росатому;
- можливість для українського персоналу спокійно, без тиску оперувати ядерним об'єктом.
Але у відповідь на це ми отримали нікчемний указ Путіна про те, що ЗАЕС – це "федеральна" власність, із реєстрацією відповідної компанії в Москві з назвою "Запорізька станція",
– розповів Галущенко.
За його словами, Україна отримує від місії МАГАТЕ, яка працює на ЗАЕС, тривожні сигнали – росіяни вкрай непрофесійно поводяться на станції.
"Місія МАГАТЕ підтверджує, що росіяни експлуатують станцію в такому режимі, що стан обладнання та устаткування на ЗАЕС значно погіршується. Є відчуття, що одна з цілей загарбників: після деокупації залишити нам її в неробочому стані", – заявив міністр.
Ситуація на ЗАЕС: останні новини
- Кремль планує використати персонал місії МАГАТЕ як заручників. Крім того, окупанти можуть влаштувати провокації, створюючи загрози навколо окупованої ЗАЕС з метою стримати майбутній контрнаступ ЗСУ.
- Пропагандисти повідомляють, що працівники Запорізької АЕС нібито охоче співпрацюють з окупантами. Однак це не відповідає дійсності. Насправді для загарбників ситуація критична в кадровому плані.
- Міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що працівники компанії "Енергоатом" не хочуть співпрацювати з ворогом і залишаються вірними Україні.
- Крім того, міжнародні експерти нещодавно заявили, що чули близько 20 детонацій поблизу енергетичного об'єкта та роботу артилерії.