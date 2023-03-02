Як зазначили у СБУ, ці матеріали мають важливе значення для безпечної експлуатації об'єктів енергетичної інфраструктури України.

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Документація зберігалася в "Енергопроєкті" – Харківському інституті, контрольний пакет акцій якого перебуває у власності держави. Співробітники СБУ заявили, що окремі громадяни України та підконтрольні їм комерційні структури намагалися встановити контроль над проєктною установою.

Цікаво! Це могло призвести до загрози державній, економічній та екологічній безпеці України.

Під час розслідування слідчі встановили, що до російської агресії у 2014 році понад 30% акцій харківського проєктного інституту належали російській комерційній структурі, що була пов'язана зі спецслужбами Росії. Після кількох перепродажів через офшорні компанії пакет став власністю фізичних та юридичних осіб України.

На щастя, СБУ змогла нейтралізувати зловмисників. Силовики вилучили архівну документацію та наклали на неї арешт. Служба безпеки встановила виконавців та замовників, слідчо-оперативні дії тривають.

СБУ раніше викрила агента ФСБ

Додамо, що раніше викрили, що екскерівник Головного управління Національної поліції Вінниччини став агентом ФСБ. Він за власної ініціативи сприяв спецслужбі Росії у проведенні розвідувально-підривної діяльності проти України. І робив це давно, ще до початку повномасштабної війни.

Правоохоронці України встановили, що співпрацювати з ворогом вирішив ексочільник поліції Вінниччини Антон Шевцов. Він з 2016 року перебуває у тимчасово окупованому Севастополі та сьогодні має громадянство країни-окупантки. Також слідство встановило співпрацю злочинця з лідером та депутатами забороненої проросійської політичної партії "Партія Шарія".