Как отметили в СБУ, эти материалы имеют немаловажное значение для безопасной эксплуатации объектов энергетической инфраструктуры Украины.

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Документация хранилась в "Энергопроекте" – Харьковском институте, контрольный пакет акций которого находится в собственности государства. Сотрудники СБУ заявили, что некоторые граждане Украины и подконтрольные им коммерческие структуры пытались установить контроль над проектным учреждением.

Любопытно! Это могло привести к угрозе государственной, экономической и экологической безопасности Украины.

В ходе расследования следователи установили, что до российской агрессии в 2014 году более 30% акций харьковского проектного института принадлежали российской коммерческой структуре, связанной со спецслужбами России. После нескольких перепродаж через оффшорные компании, пакет стал собственностью физических и юридических лиц Украины.

К счастью, СБУ смогла нейтрализовать злоумышленников. Силовики изъяли архивную документацию и наложили на нее арест. Служба безопасности установила исполнителей и заказчиков, следственно-оперативные действия продолжаются.

СБУ ранее разоблачила агента ФСБ

Добавим, что ранее стало известно, что экс-руководитель Главного управления Национальной полиции Винничины стал агентом ФСБ. Он по собственной инициативе способствовал спецслужбе России в проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины. И делал это давно, еще до начала полномасштабной войны.

Правоохранители установили, что сотрудничать с врагом решил экс-глава полиции Винничины Антон Шевцов. Он с 2016 года находится во временно оккупированном Севастополе и сегодня имеет гражданство страны-оккупанта. Следствие также установило сотрудничество преступника с лидером и депутатами запрещенной пророссийской политической партии "Партия Шария".