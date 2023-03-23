Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ. Рафаэль Гросси объяснил это решение.

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Гросси заявил, что создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС принесет дополнительные сложности.

Например, чрезвычайно трудно будет осуществлять процесс верификации – через более чем одну милю от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной. Поэтому мы больше не рассматриваем этот вариант,

– сказал директор МАГАТЭ.

По его словам, речь идет о прекращении боевых действий вокруг Запорожской атомной электростанции.

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Зеленский настаивает на поиске механизмов для освобождения ЗАЭС

Президент Украины настаивает на поиске механизмов для освобождения Запорожской АЭС от российских захватчиков, ведь пока ни один международный институт не может этому помочь.

"Мы обсуждали вопрос, как нам найти более действенный механизм для деоккупации нашей атомной станции. Потому что тот формат, в котором мы живем, при всем уважении и благодарности к тому, что господин Гросси делает, чтобы разрешить эту ситуацию, пока Запорожской станции ничего не помогает, ни один международный институт пока этот вопрос не способен решить. Поэтому мы должны находить другие механизмы", – отметил Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисида.