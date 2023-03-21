Кисида вместе с украинской делегацией возложением цветов почтили память украинцев, погибших от рук оккупантов в Буче.

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Чиновник осмотрел объекты инфраструктуры, восстановлением и ремонтом которых занимаются японские фонды. Япония зимой предоставляла Украине мощные генераторы.

Премьер Японии в Киеве и в Буче / Фото ОП и Киевской ОВА:

Встреча с Зеленским

Президент Владимир Зеленский приветствовал в Киеве премьера Японии. Он подчеркнул, что Кисида прибыл в Украину именно в то время, когда важно активизировать глобальное лидерство для защиты целей и принципов Устава ООН и международной безопасности.

Кроме того, Зеленский принял приглашение премьер-министра Японии поучаствовать в саммите стран "Группы семи", который состоится в мае в Хиросиме. Япония в этом году председательствует в G7.

Новых 30 миллионов долларов для Украины

Кисида отметил, что Япония выделит 30 миллионов на нелетальное вооружение для Украины. Также 470 миллионов долларов премьер пообещал энергетическому сектору и другим отраслям.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона подчеркнул, что визит Кисида – важное событие. В частности, и через председательство Японии у G7. Чиновник напомнил, что страна более глубоко понимает природу войны, поскольку имеет незаконченную войну с Россией – мирного соглашения не было.