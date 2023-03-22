Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что переговоры с Путиным даже сложно представить после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест главы Кремля

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По его словам, Путин должен предстать перед судом еще в 2014 году за сбитый в малайзийский пассажирский самолет MH17.

Сейчас 2023 год, а этот урод до сих пор не несет никакой ответственности. Теперь мы с ним должны разговаривать после того, как он убил 500 наших детей? Что это за мир, в котором мы живем?

– отметил Данилов.

Диалоги с Путиным нерезультативны

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба добавил, что еще задолго до ордера на арест Украина была уверена в бессмысленности диалога с российским диктатором, поскольку все предыдущие попытки не имели успеха.

Обратите внимание! Украина решением СНБО на официальном уровне запретило переговоры с Путиным.

Путин игнорирует все, все, чего он хочет – это продолжение войны, еще больше украденных украинских детей, еще больше убитых гражданских и воинов и еще больше захваченных украинских земель. Как справиться с таким злом? Его надо подавить силой,

– подчеркнул Дмитрий Кулеба.

В то же время министр признал, что Украина в целом предполагает переговоры со страной-агрессором.

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