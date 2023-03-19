Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он прокомментировал мнение, что если прекращение огня может временно отложить вопрос о территориальных границах, то он может быть допустим.
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Прекращение огня не должно закреплять за Россией новые территории
Кирби подчеркнул, что это "не отвечает интересам Украины, интересам всего мира, интересам Устава ООН". Кроме того, он отметил, что это было бы нарушением Устава ООН.
Представитель Белого дома напомнил о так называемом "мирном плане" Китая, в котором говорится об уважении к суверенитету. В то же время Кирби обратил внимание, что прекращение огня не должно закреплять за Россией новые территории.
Посмотрите первый пункт предложений Китая. Там говорится, что они выступают за уважение суверенитета. И знаете что? Мы с этим согласны, все должны быть с этим согласны. Но если вы хотите, чтобы суверенитет уважался, то вы не будете призывать к прекращению огня, которое закрепляет достояние России и оставляет все как есть, в ущерб украинскому народу,
– сказал он.
Что известно о мирном плане Китая
- Китай на Мюнхенской конференции безопасности объявил свой план мирного урегулирования войны в Украине. В китайском предложении по мирного урегулирования войны речь идет о суверенитете и территориальной целостности Украины.
- Однако Китай ничего не говорит о выводе российских военных из Украины, а также заявляет, что следует учесть "законные интересы всех государств в сфере безопасности".
- Владимир Зеленский прокомментировал "мирный план Китая" и отметил позитив, ведь Пекин начал показывать свою позицию по поводу войны. Зеленский сказал, что некоторые пункты плана можно использовать для Украины.
- Вскоре лидер Китая Си Цзиньпина приедет в Москву, где встретится с президентом Владимиром Путиным. Встреча лидеров России и КНР состоится после того, как суд Гааги объявил об ордере на арест Путина.
- После этого Си Цзиньпин планирует поговорить с Владимиром Зеленским впервые за время полномасштабной войны.