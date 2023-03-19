Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Він прокоментував думку, що якщо припинення вогню може тимчасово відкласти питання про територіальні кордони, то воно може бути допустиме.

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Припинення вогню не має закріплювати за Росією нові території

Кірбі наголосив, що це "не відповідає інтересам України, інтересам усього світу, інтересам Статуту ООН". Крім того, він зазначив, що це було б порушення Статуту ООН.

Представник Білого дому нагадав про так званий "мирний план" Китаю, в якому йдеться про повагу до суверенітету. Водночас Кірбі звернув увагу, що припинення вогню не повинно закріплювати за Росією нові території.

Подивіться перший пункт пропозицій Китаю. Там йдеться, що вони виступають за повагу до суверенітету. І знаєте, що? Ми з цим згодні, всі маємо бути з цим згодні. Але якщо ви хочете, щоб суверенітет поважався, то ви не закликатимете до припинення вогню, яке закріплює надбання Росії та залишає все як є, на шкоду українському народу,

– сказав він.

Що відомо про мирний план Китаю