Гросси заявил, что хочет лично оценить ситуацию с ядерной безопасностью на ЗАЭС, а также подчеркнуть неотложную необходимость защитить станцию во время войны России против Украины.
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Это будет уже вторая его поездка на захваченную россиянами электростанцию. В последний раз он был на станции 1 сентября.
Я решил снова поехать на Запорожскую атомную электростанцию, чтобы увидеть, как развивается ситуация с сентября и пообщаться с теми, кто эксплуатирует объект в этих беспрецедентных и очень сложных условиях. Я по-прежнему полон решимости продолжать делать все, что в моих силах, чтобы помочь уменьшить риск ядерной аварии во время трагической войны в Украине,
– подчеркнул Гросси.
Генеральный директор МАГАТЭ добавил, что его поездка в Украину также призвана обеспечить поддержку регулярной ротации миссии Агентства на ЗАЭС, учитывая очень сложные обстоятельства, с которыми столкнулись во время предыдущей ротации в феврале, которая была отложена почти на месяц.
Гросси будет сопровождать новая, уже седьмая группа экспертов МАГАТЭ, которая будет работать на ЗАЭС.
Ситуация на ЗАЭС не улучшилась
Он отметил, что, несмотря на постоянное пребывание экспертов МАГАТЭ на электростанции в течение семи месяцев, ситуация на ЗАЭС нестабильна.
"Угрозы ядерной безопасности слишком очевидны, как и необходимость действовать немедленно, чтобы предотвратить аварию с потенциальными радиологическими последствиями для здоровья людей и окружающей среды в Украине и за ее пределами. Поэтому я продолжаю работать над предложением по защите станции", - отметил Гросси.
Все, что следует знать о захвате ЗАЭС
- оккупанты захватили ЗАЭС в ночь на 4 марта 2022 года. Захватчики разместили на площадке станции военную технику и боеприпасы.
- Они постоянно обстреливают прилегающую территорию и саму станцию, разрушая линии электропередачи и вызывая отключение внешнего питания.
- На площадке ЗАЭС находятся около 500 российских захватчиков.
На днях стало известно, что МАГАТЭ больше не рассматривает создание демилитаризированной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции Речь идет о прекращении боевых действий.
Президент Украины настаивает на поиске механизмов для освобождения Запорожской АЭС от российских захватчиков, ведь пока ни один международный институт не может этому помочь.