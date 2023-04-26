Іван Федоров – мер Мелітополя – розповів, що російські окупанти – перелякані та готуються до втечі. У місті фіксують все більше автобусів.

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У місті діє "Зла Мавка" – рух спротиву жінок

Жінки з руху "Зла Мавка" наголосили, що окупантам, які цього досі не зрозуміли, варто бути обачнішими.

І куди дивляться їхні командири. Іноді, солдатики, породи Орк звичайний, так намагаються сподобається Мавці, що розповідають стільки "зайвого", але дуже захопливого та корисного для ЗСУ,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, наголошують, що Мавки вміють слухати та чути.

Як жіночий рух опору у Мелітополі бореться з окупантами / Фото "Злої Мавки"

Окупантів чекає незабутня весна

Також окупантів попередили, що їх у Мелітополі чекає незабутня весна. Навколо вже розквітає, а в загарбників – алергія на цвітіння бавовни, яка регулярно навідує ворога.

Російські загарбники панічно бояться контрнаступу ЗСУ. Окрім того, окупанти намагаються залякати місцевих жителів.

Українські захисники та захисниці звільнять кожен населений пункт України. Туди повернеться український прапор, а разом з ним – безпека для місцевих жителів.